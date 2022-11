Emmen ruikt bloed tegen geplaagd Ajax: ‘Dat zullen ze nooit toegeven’

Zaterdag, 12 november 2022 om 08:56 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:59

FC Emmen is gebrand op een goed resultaat tegen Ajax. Zaterdagavond (18.45 uur) neemt de ploeg van Dick Lukkien het tijdens de laatste thuiswedstrijd van het jaar op tegen de geplaagde Amsterdammers. Ajax wist slechts vier van de laatste twaalf officiële wedstrijden te winnen en hield in geen van die twaalf wedstrijden de nul. In Drenthe ruiken ze dan ook bloed. "Emmen-uit een week voor het WK, op kunstgras. Natuurlijk speelt dat mee in je achterhoofd", zegt aanvoerder Jeroen Veldmate in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Op papier heeft Ajax doorgaans weinig moeite met Emmen. Ajax won alle vijf voorgaande Eredivisiewedstrijden tegen de Drentenaren, kwam in al die duels minimaal vier keer tot scoren (24 in totaal) en hield vier keer de nul. De ploeg van trainer Alfred Schreuder is momenteel echter niet in beste doen en wist de laatste twee duels in de Eredivisie niet te winnen (1-2 verlies tegen PSV, 2-2 gelijkspel tegen Vitesse). De laatste keer dat de Amsterdammers drie wedstrijden op rij zonder zege bleven was in februari 2015.

Aanvoerder Jeroen Veldmate ziet dan ook kansen voor de nummer zestien van de Eredivisie. "Emmen-uit een week voor het WK, op kunstgras. Natuurlijk speelt dat mee in je achterhoofd", aldus de centrale verdediger in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Zij zullen het niet toegeven, maar je kunt dat gevoel niet zomaar uitschakelen. Je bent nu eenmaal geen robot. Hopelijk zijn ze net een paar procent minder. Wij moeten ervan profiteren door er vol op te klappen.''

Veldmate houdt met verschillende scenario's rekening. "Speelt Ajax een paar keer onder onze druk uit, dan moet je terug. Tegen deze ploeg kan het natuurlijk voorkomen dat je daartoe gedwongen wordt." Dat Ajax momenteel in een mindere fase zit, kan volgens Veldmate ook nadelig zijn. "Misschien doen ze juist hun stinkende best voor de onder druk staande trainer Alfred Schreuder. En wie weet krijgen andere spelers wel een kans. Een jongen als Francisco Conceição bijvoorbeeld. Ik kan me voorstellen dat hij wil laten zien wat hij waard is.''