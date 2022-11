Tweede Kamer uit flinke zorgen over ‘idiote’ plannen van Ziggo Sport

Zaterdag, 12 november 2022 om 08:23 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:24

In de Tweede Kamer is bezorgd gereageerd op het nieuws dat Ziggo Sport met ingang van het seizoen 2024/25 de rechten heeft van alle Europese clubtoernooien. De tv-aanbieder heeft straks de uitzendrechten van de Champions League, Europa League en Conference League. Het afgesloten contract met de UEFA loopt tot en het het einde van het seizoen 2026/27. Kamerlid Liane den Haan, die met haar partij Goud opkomt voor de belangen van ouderen, noemt de plannen 'idioot'.

De bedoeling is dat de wedstrijden van de Nederlandse clubs voor iedereen in Nederland gratis te zien zijn via de Ziggo GO-app. Klanten van Ziggo hebben als bijkomend voordeel dat zij alle belangrijke wedstrijden ook op kanaal 14 op hun tv-toestel kunnen bekijken. Volgens het Algemeen Dagblad zoekt staatssecretaris Gunay Uslu van Media uit of het plan van Ziggo in strijd is met de zogeheten Mediawet. In die wet staat namelijk dat sportevenementen of -wedstrijden van 'aanmerkelijk belang' te zien moeten zijn op een 'open televisiekanaal'.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Dat werpt gewoon een drempel op'', citeert het Algemeen Dagblad uit de mond van PvdA-Kamerlid Mohammed Mohandis. "Vanuit toegankelijkheid geredeneerd kun je daar een groot vraagteken bij zetten." Ook SP-Kamerlid Peter Kwint noemt het een beletsel voor een grote groep mensen. "Om drie à vier miljoen mensen uit te sluiten van voetbal, dat lijkt me niet de bedoeling van de Mediawet.'' Den Haan noemt het zelfs 'idioot'. "Niet alleen ouderen maak je het zo moeilijk, ook mensen die niet digitaal vaardig of laaggeletterd zijn.''

Ziggo wil niet bekendmaken hoeveel het voor de exclusieve rechten voor de drie Europese toernooien heeft neergeteld. Tot aan de zomer van 2024 is het Champions League-voetbal op het open net te zien bij RTL 7, terwijl Ziggo momenteel houder is van het zogeheten B-pakket van dat toernooi. De Europa League en Conference League blijven nog tot medio 2024 te zien bij Veronica, onderdeel van Talpa. ESPN beschikt bij de twee kleinere toernooien over het B-pakket.