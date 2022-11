Kraay doet ontdekking in Keuken Kampioen Divisie: ‘Lijkt een beetje op Gakpo’

Hans Kraay junior is onder de indruk van Heracles Almelo-aanvaller Emil Hansson, zo zegt de analist in Voetbal op Vrijdag. De 24-jarige Zweed maakte vrijdagavond tegen NAC (5-1 winst) op schitterende wijze zijn zevende treffer van het seizoen, waarna Kraay zelfs de vergelijking met PSV-aanvaller Cody Gakpo durfde te maken. Zijn club Heracles staat na vijftien wedstrijden glansrijk bovenaan in de Keuken Kampioen Divisie.

Kraay ziet dat Hansson dit seizoen een uitstekende vorm heeft te pakken in Almelo. “Hij is he-le-maal los. Af en toe lijkt het een klein beetje op Gakpo. Ik weet wel dat hij veel meer ruimte krijgt dan Gakpo en hij speelt natuurlijk tegen de verdediging van NAC, maar op deze manier vraag ik mij af hoe het mogelijk is dat hij in de Eredivisie zo weinig heeft laten zien.” Hansson werd in januari van dit jaar overgenomen van Fortuna Sittard, waar de rechtspoot zich zelden liet zien.

Bij Heracles, waar de buitenspeler nog vastligt tot medio 2024, is Hansson zich razendsnel aan het ontwikkelen. Dit seizoen was hij reeds betrokken bij veertien doelpunten (zeven doelpunten en zeven assists). In de Eredivisie gaf Hansson in de tweede seizoenshelft overigens ook al vier assists, maar dat was niet voldoende om handhaving veilig te stellen met Heracles afgelopen seizoen. De waarde van Hansson wordt door Transfermarkt.com momenteel geschat op 700.000 euro.

Hansson, die werd geboren in Noorwegen maar jeugdinterlands speelde voor Zweden, voetbalt al sinds augustus 2015 op de Nederlandse velden. Feyenoord nam hem destijds voor drie ton over van het Noorse Brann. Uiteindelijk speelde Hansson slechts vier wedstrijden in de hoofdmacht van de Rotterdamse club. Via RKC Waalwijk, Hannover 96 en Fortuna Sittard belandde hij bij Heracles, waar zijn talent eindelijk weer echt komt bovendrijven.