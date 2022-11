Sneijder erkent nu al problemen met Ihattaren: ‘Het wordt heel lastig’

Zaterdag, 12 november 2022 om 07:41 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:42

Wesley Sneijder heeft vrijdagavond een korte update gegeven over het traject dat hij momenteel volgt met Mohamed Ihattaren. De middenvelder annex aanvaller, die onlangs van Ajax te horen kreeg dat er voor hem geen toekomst is in Amsterdam, werkt onder de vleugels van de recordinternational van Oranje aan een comeback. Voorlopig gaat dat met horten en stoten, zo vertelde Sneijder bij Veronica Offside.

Ihattaren wil middels een individueel programma zo snel mogelijk fit worden en heeft Sneijder in de arm genomen om hem daarbij te ondersteunen. Afgelopen maandag zijn de twee aan de slag gegaan. "We zitten in een opstartfase en dat is heel moeilijk", vertelde Sneijder vrijdagavond. "Soms gaat het goed, soms even iets minder. Dat hoort allemaal bij het proces. Hij moet zelf de knop omzetten. Ik ga hem niet elke ochtend uit zijn huis bellen. Hij heeft er moeite mee. Dat is logisch, vind ik."

Ihattaren zei deze week in gesprek met De Telegraaf optimistisch te zijn over zijn rentree. "Nu moet ik zorgen dat ik aan de top blijf. En dat gaat me lukken. Wie met mij in zee gaat, zal ik nooit meer teleurstellen", aldus de aanvallende middenvelder. "Nee, hij heeft niet elke dag alles gegeven", haakt Sneijder daar op in. "Dan moet je weer op hem inpraten en met hem aan de slag. Maar dan ineens staat hij er weer en loopt hij drie uur lang te beuken. Dan ben je een soort van trots op hem. Maar de andere dag is het weer iets minder. Dat is even moeilijk."

Presentator Wilfred Genee vindt de woorden van Ihattaren moeilijk te rijmen met hoe het nu gaat. "Maar Wesley, als je zelf de knop in je hoofd nog niet hebt omgezet, dan wordt het heel lastig", aldus Genee. "Het wordt ook heel lastig, het wordt ook heel moeilijk. Maar daarom zijn wij elke dag met hem bezig", besluit Sneijder. Andy van der Meijde maakte onlangs bekend dat ook hij hulp heeft aangeboden bij Ihattaren, maar dat de linkspoot daar niets voor voelde. Sneijder en Ihattaren werden vorige week voor het eerst samen gespot bij amateurvereniging AZSV in Aalten.