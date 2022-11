John van Zweden onthult hoge ontslagpremie Kuijt, die weet wat de fans willen

Vrijdag, 11 november 2022 om 23:45 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:17

Dirk Kuijt heeft zijn positie bij ADO Den Haag vrijdagavond niet kunnen verstevigen. De trainer kwam met zijn elftal niet verder dan een 0-0 gelijkspel bij Telstar en staat zeer teleurstellend zestiende in de Keuken Kampioen Divisie. Hoewel de fans schreeuwen om het ontslag van Kuijt, is de kans daarop volgens John van Zweden klein. "De ontslagvergoeding bedraagt 600.000 euro, een bedrag dat ADO niet heeft", aldus de oud-eigenaar van Swansea City tegenover Veronica Offside.

Van Zweden is een geboren Hagenees en is als sponsor met zijn behangbedrijf al vanaf de jaren tachtig verbonden aan de club. "De kans dat ADO dadelijk Kuijt gaat ontslaan, is in mijn ogen niet groot", vervolgt Van Zweden, die geen vertrouwen meer heeft in Kuijt. "Nu niet meer, nee. Aan het begin dacht ik nog van: ja. Maar nu niet meer. Ik zie hem alleen met zijn armen over elkaar langs de kant staan. Als een soort dooie staat hij daar. Dat stimuleert de spelers niet. De mensen op de tribune hebben het erover. Ik zie liever een trainer langs de kant staan die knettergek is."

Woensdag maakten de spelers openlijk bekend Giovanni Franken als assistent-trainer bij het eerste elftal te willen halen. Franken was vanaf eind februari 2022 al interim-coach bij de club en kwam in het voorjaar tot de finale van de play-offs om promotie, die na een knotsgekke strijd op strafschoppen verloren werd van Excelsior. "Dat de spelers daarom gevraagd hebben is denk ik een hele goede zet", aldus Van Zweden. "Ik zie natuurlijk het liefst meer Hagenezen bij de club." Franken is momenteel overigens coach van ADO Onder 21.

Het is de vraag of Kuijt, die door de spelers op de hoogte gesteld is, in zal gaan op het verzoek. De coach wil na de nieuwe teleurstelling tegen Telstar van geen wijken weten. Ik voel veel vertrouwen van de mensen die boven mij staan", aldus de oud-international tegenover ESPN. "Dat hebben ze me net nog verteld. Ik ben er ook niet mee bezig. Ik weet hoe het in het voetbal werkt wanneer het ergens slecht gaat, bijvoorbeeld in Amsterdam, of nu met Gio(vanni van Bronckhorst, red.) bij Rangers."

Dirk Kuijt voelt nog veel vertrouwen van bestuur en snapt frustratie bij de fans. "Met veel supporters heb ik goed contact" — ESPN NL (@ESPNnl) November 11, 2022

"Maar jongens wij blijven gaan en doen alles omdat we geloven in waar we mee bezig zijn", zegt Kuijt, die voelt dat de fanatieke aanhang zich tegen hem keert. "Het kan soms tegenzitten, maar als we eruit komen, gaan we mooie dingen beleven, dat heb ik al vaker gezegd. Dat gun ik de supporters en ADO. Dat de supporters een beetje tegen me zijn op dit moment, begrijp ik ook, want het moet beter - en het wordt ook beter."