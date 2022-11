Erik ten Hag wil afscheid nemen van Harry Maguire bij Manchester United

Vrijdag, 11 november 2022 om 23:32 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:42

Harry Maguire mag komende zomer vertrekken bij Manchester United, zo meldt the Guardian. De 29-jarige verdediger staat onder manager Erik ten Hag nauwelijks meer in de basis, terwijl hij nog aanvoerder was toen Ole Gunnar Solskjaer aan het roer stond in Manchester. The Red Devils houden er volgens de Engelse krant rekening mee dat Maguire minder zal opleveren dan de 87 miljoen euro die hij in 2019 kostte.

Een eventueel vertrek van Maguire is onderdeel van de ‘wederopbouw’ van Ten Hag. Daarmee hoopt de Nederlander de club weer terug in de top van de Premier League te krijgen. The Guardian meldt dat Ten Hag tevreden is over de professionaliteit van Maguire, maar dat het gebrek aan snelheid een van de problemen van de Engelsman is. Door Maguire te verkopen hoopt Ten Hag iemand te halen die de kwaliteit van de verdediging kan verhogen en de concurrentie aan kan gaan met Raphaël Varane en Lisandro Martínez.

Dat zijn namelijk de centrale verdedigers die Ten Hag doorgaans opstelt in zijn basiself. Maguire kwam dit seizoen, mede door een hamstringblessure, tot slechts negen duels voor United. Vijf keer daarvan stond hij in de basis. In het Premier League-duel met Aston Villa (3-1 nederlaag) vorige week zondag kreeg Victor Lindelöf de voorkeur boven Maguire om de geblesseerde Varane te vervangen.

Maguire, die met Engeland de komende weken in actie komt op het WK, heeft nog een contract tot medio 2025 bij United, met een optie op nog een jaar. Overigens is hij niet de enige speler die van Ten Hag mag vertrekken bij de nummer vijf van de Premier League. Het contract van middenvelder Fred loopt medio 2023 af, en volgens the Guardian is de verwachting dat United de verbintenis niet wil verlengen.