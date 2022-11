Sneijder gelooft Van Gaal totaal niet: ‘Cillessen verziekte de boel in Brazilië’

Vrijdag, 11 november 2022 om 22:42 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:58

Wesley Sneijder denkt absoluut niet dat Jasper Cillessen vanwege vormverlies buiten de WK-selectie van het Nederlands elftal is gevallen. De recordinternational van Oranje gelooft dat Louis van Gaal niet zit te wachten op de aanwezigheid van de 33-jarige goalie van NEC vanwege zijn ervaringen op het WK 2014 in Brazilië. "Cillessen verstoorde het groepsproces en daarom mag hij niet mee", aldus Sneijder in Veronica Offside.

Cillessen was in Brazilië de eerste doelman van Oranje, maar werd volgens Sneijder vervelend na de welbekende wissel in de verlenging tegen Costa Rica (0-0). Tim Krul kwam erin voor de penaltyserie en loodste Nederland naar de halve finale (4-3 na strafschoppen). "Keepers zijn altijd een beetje aparte gasten", opent Sneijder zijn verhaal. "Die zijn op zichzelf, weet je wel. Maar als Cillessen niet speelt, geeft hij niet echt support aan de andere keepers." Dat vindt tafelgenoot Wim Kieft niet meer dan logisch, maar Sneijder denkt er anders over. "Ik ken keepers die dat wel doen", vervolgt de oud-middenvelder. "Die zijn collegiaal en dat is hij niet. Hij is maar met één ding bezig..."

Cillessen stond vervolgens wel 'gewoon' aan de aftrap in de halve finale tegen Argentinië (0-0, verlies na strafschoppen), maar dat had volgens Sneijder weinig gescheeld. "Van Gaal heeft op het punt gestaan om hem naar huis te sturen. Hij trapte tegen een bidon aan na zijn wissel, zo begon het. Hij ging bellen naar huis, familie ging zich ermee bemoeien... Die ouders waren daar ook. Ze stonden bekant in de kleedkamer", lacht de oud-middenvelder.

Die gebeurtenissen hebben volgens Sneijder enorm meegespeeld in de keuze van Van Gaal om Cillessen nu thuis te laten. Oranje reist met Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax) en Andries Noppert (sc Heerenveen) af naar Qatar. "Je merkt iets aan zo'n persoon, hij gaat het groepsproces verstoren", weet Sneijder. "Toen wilde Van Gaal al ingrijpen, dat heeft hij vast nog op zijn netvlies. Daarom heeft hij deze keuze gemaakt. Hij moet niet zeggen dat hij uit vorm is, want dat is hij niet."

Van Gaal gaf vrijdag op de persconferentie dat laatste argument om Cillessen niet op te roepen. "Ik weet niet of jij wedstrijden ziet, maar die is de laatste weken niet in vorm", aldus Van Gaal. "Volgens mij is nú het WK en niet over vijf weken." Van Gaal vindt het begrijpelijk dat Cillessen niet blij is met zijn keuze. "Het is logisch dat Cillessen teleurgesteld is. Ieder mens reageert dat op zijn wijze af. Dat heeft te maken met de totale mens-visie. Het wordt misschien moeilijk, maar zo is het gewoon. Hij was de meest ervaren keeper en heeft altijd geleverd bij mij."