Jonker laat Leeuwinnen tactiek van Van Gaal imiteren en boekt ruime zege

Vrijdag, 11 november 2022 om 22:17 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:40

De Oranje Leeuwinnen hebben vrijdagavond een moeiteloze oefenoverwinning geboekt op Costa Rica. Bondscoach Andries Jonker miste zijn sterspelers Lieke Martens en Vivianne Miedema en wendde het duel aan om een nieuw systeem te testen met vijf verdedigers, precies zoals Louis van Gaal het mannenelftal laat spelen. Via doelpunten van Daniëlle van de Donk, Dominique Janssen, Fenna Kalma en Esmee Brugts werd het 4-0.

De Leeuwinnen moesten het vrijdagavond dus stellen zonder de licht geblesseerde Martens. Jonker zei vooraf dat de linksbuiten van Paris Saint-Germain dinsdag tegen Denemarken terug wordt verwacht. Miedema is er deze interlandperiode niet bij, omdat de Oranje-recordtopscorer rust krijgt. Mede door het ontbreken van de sterspelers koos Jonker, die jarenlang werkte als assistent van Van Gaal, om af te wijken van het gebruikelijke 4-3-3-systeem en te spelen in een 5-3-2-formatie.

De @oranjevrouwen leiden bij rust met 4-0 tegen Costa Rica! ?? Daniëlle van de Donk, kleinste speelster bij Oranje, opende de score met een kopbal! ?? pic.twitter.com/y6UOrAHhv8 — ESPN NL (@ESPNnl) November 11, 2022

Costa Rica is de nummer 37 van de FIFA-ranking en was niet opgewassen tegen Nederland, de nummer acht van de wereld. Na een klein kwartier brak Van de Donk de ban door een hoekschop binnen te koppen: 1-0. De middenvelder werd slecht gedekt en moest zelfs bukken om de bal te raken met het hoofd. Het duurde tot drie minuten voor rust voordat de tweede treffer viel, opnieuw uit een corner. Ditmaal kon Janssen de bal intikken: 2-0.

Het begon doelpunten te regenen in Utrecht, waar Oranje in de 44ste minuut op 3-0 kwam. Costa Rica-aanvoerder Katherine Alvarado dacht een lage voorzet op te ruimen, maar tikte de bal tegen Kalma, die zonder intentie binnenliep: 3-0. In de blessuretijd van de eerste helft maakte Esmee Brugts er 4-0 van door een rebound op te pikken en van een meter of elf hard raak te schieten. Na rust speelde Nederland zelfs meer kansen bij elkaar dan in de eerste helft, maar schortte het telkens aan de afronding.