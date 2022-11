Kuijt opnieuw de mist in; Sávio moet na goal meteen gaan douchen

Vrijdag, 11 november 2022 om 22:01 • Laatste update: 23:36

Dirk Kuijt is er vrijdagavond niet in geslaagd om met ADO Den Haag de onderste regionen van de Keuken Kampioen Divisie te verlaten. De Hagenaars misten op bezoek bij Telstar tal van kansen, maar konden na een rode kaart voor Amir Absalem niet meer dan een 0-0 gelijkspel over de streep trekken. Heracles Almelo hield de koppositie vast door een klinkende 5-1 overwinning tegen NAC Breda, dat aanvankelijk nog wel op voorsprong kwam. Sávio leek Jong PSV op bezoek bij De Graafschap naar de zege te schieten, maar kon na het uittrekken van zijn shirt direct gaan douchen, omdat Adil Ramzi de flamboyante Braziliaan meteen wisselde. De Graafschap knokte zich terug van een 1-2 achterstand en won diep in blessuretijd met 3-2.

Telstar – ADO Den Haag 0-0

In de eerste helft kregen beide ploegen genoeg kansen om op voorsprong te komen. Zo schoot Amar Catic voorlangs, keerde Hugo Wentges een schot van David Min, schoten Jonathan Mulder en Xander Severina over en kon Finn van Breemen ternauwernood voorkomen dat Glynor Plet kon scoren. Ook in de tweede helft waren er flink wat kansen. Plet ging in de 51ste minuut bijvoorbeeld op Wentges af, maar de doelman kwam als winnaar uit de strijd. Ruim tien minuten later leek de doorgebroken Yahya Boussakou op weg naar de 1-0. Amir Absalem haalde de invaller echter neer, met een rode kaart tot gevolg. In de fase daarna was vooral Telstar nog enkele keren dicht bij de openingstreffer, maar gescoord werd er niet.

De Graafschap - Jong PSV 3-2

In de 22ste minuut werd Jong PSV in het zadel geholpen door een volstrekt verkeerde terugspeelbal van de toen net ingevallen Jesse Schuurman, nota bene zijn eerste balcontact. Fodé Fofana kreeg hem in de voeten en schoot vernietigend binnen: 0-1. De Graafschap richtte zich op en kwam via Basar Önal snel terug in de wedstrijd. De linksbuiten torende boven de defensie van Jong PSV uit om een voorzet van Schuurman in te koppen: 1-1.

De Graafschap zocht na rust naar de winnende, maar kreeg twintig minuten voor tijd zelf een treffer om de oren. Sávio ontsnapte aan de aandacht van de defensie en schoof de bal vanbinnen het strafschopgebied in de verre hoek: 1-2. De Braziliaan trok zijn shirt uit en werd meteen gewisseld. Jong PSV kon de voorsprong niet vasthouden, want Önal ontsnapte tien minuten voor tijd door de as van het veld en maakte het perfect af: 2-2. In de 97ste minuut bezorgde Anis Yadir de thuisploeg alsnog de overwinning. De invaller omspeelde de ver uitgekomen doelman Niek Schiks en schoot uit een lastige hoek knap binnen: 3-2.

Heracles Almelo - NAC Breda 5-1

Een razendsnelle counter leidde in de negende minuut de verrassende openingstreffer van NAC in. Stef de Wijs werd in de diepte weggestuurd, behield het overzicht en schonk Odysseus Velanas een simpel doelpunt door de bal breed te schuiven. Binnen zes minuten daarna kwam Heracles terug op gelijke hoogte. Thomas Bruns kopte een voorzet van Marco Rente knap diagonaal binnen: 1-1. Heracles drukte door en kwam via Ruben Roosken na een half uur aan de leiding. De linksback schoot de afgevallen bal uit de tweede lijn van 25 meter schitterend diagonaal binnen: 2-1.

Enkele minuten voor rust onderscheidde Roosken zich opnieuw, ditmaal als aangever. De voorzet van de opgekomen linksachter werd ingetikt door Nikolai Laursen: 3-1. Laatstgenoemde liet zich in de 71ste minuut opnieuw gelden, ditmaal met een veel mooier doelpunt. De rechtsbuiten dribbelde naar binnen en vuurde van behoorlijke afstand kiezelhard binnen: 4-1. Emil Hansson liet enkele minuten later zien het kunstje eveneens te beheersen. De linkerspits dribbelde vanaf zijn eigen flank moeiteloos langs meerdere tegenstanders en besloot met een schot in de verre hoek: 5-1.

TOP Oss - Jong AZ 2-1

Jong AZ zal zich in de rust hebben afgevraagd hoe het kon dat er na 45 minuten een 2-0 tussenstand op het scorebord stond. De Alkmaarse beloften creëerden tal van kansen, maar het was TOP Oss dat zijn spaarzame momenten afmaakte. Al in de tweede minuut schoot Joep van der Sluijs binnen uit een voorzet van Toshio Lake: 1-0. De tweede treffer na 25 minuten kwam tot stand uit een weergaloos uitgevoerde counter. Lake legde met de hak klaar voor Richonell Margaret, die in plaats van een schot koos voor een passje naar de tweede paal, waar Thomas Beekman kon binnenlopen: 2-0.

Jong AZ gaf niet op en kwam na een uur terug tot 2-1. Soulyman Allouch zorgde met een prachtig afstandsschot voor die aansluitingstreffer. Barasi kreeg vlak voor tijd een uitstekende kans op de gelijkmaker, maar kopte over. Even later tikte Allouch wél binnen, maar ging de vlag omhoog wegens buitenspel. Zo haalde de thuisploeg de zege met moeite binnen.

VVV-Venlo - Willem II 0-0

De wedstrijd in Limburg liep bepaald niet over van de kansen. Wel had Rick Ketting even na een half uur spelen een schot in huis, dat hoog over ging. Aan de kant van de Tilburgers was Jizz Hornkamp met een kopbal dreigend, dat over ging. Vlak voor rust bracht Tristan Dekker de bal bij Kees de Boer, die een rollertje in huis had. WIllem II-doelman Kostas Lamprou werd daar niet van in de war werd gebracht. Een kwartier voor tijd had invaller Nick Venema een schot in huis, nadat een afvallende hoekschop voor zijn voeten terechtkwam. Zijn schot met links bracht Lamprou echter niet van zijn stuk. Venema was tien minuten voor tijd wederom dreigend, dacht zijn voet tegen een puike voorzet van Dekker te kunnen zetten, maar zag dat Lamprou net iets sneller bij de bal was.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 14 9 3 2 10 30 4 FC Eindhoven 15 7 5 3 5 26 5 Almere City FC 14 7 2 5 2 23 6 Jong AZ 15 7 2 6 5 23 7 Willem II 15 6 5 4 4 23 8 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 9 Roda JC Kerkrade 14 6 3 5 4 21 10 Jong Ajax 14 5 4 5 2 19 11 Telstar 15 4 7 4 -5 19 12 FC Den Bosch 14 6 0 8 -3 18 13 De Graafschap 15 5 3 7 -2 18 14 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 15 Jong PSV 15 4 5 6 -1 17 16 ADO Den Haag 15 4 4 7 -6 16 17 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 18 FC Dordrecht 14 4 3 7 -5 15 19 Helmond Sport 14 4 0 10 -16 12 20 Jong FC Utrecht 14 1 3 10 -17 6