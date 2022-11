PEC Zwolle wint topwedstrijd van Eindhoven en meldt zich in de top twee

Vrijdag, 11 november 2022 om 21:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:53

PEC Zwolle heeft uitstekende zaken gedaan in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Dick Schreuder was met 5-2 te sterk voor FC Eindhoven. Namens de thuisploeg was Younes Taha de grote man met twee doelpunten, terwijl ook Luis Görlich, Bart van Hintum en Samir Lagsir trefzeker waren voor de Blauwvingers. Eindhoven kwam via Jasper Dahlhaus en Lamine Diaby-Fadiga nog wel tot tweemaal toe op gelijke hoogte, maar een resultaat zat er uiteindelijk niet in voor de Noord-Brabanders. PEC stijgt door de zege naar de tweede plek, terwijl Eindhoven op de vierde plaats blijft steken.

PEC won het duel van vorige week bij TOP Oss met overtuigende cijfers (0-5) en dus had Schreuder geen reden tot wisselen. Dat betekende onder meer dat Tomislav Mrkonjic en Taha de spitsen van dienst waren en dat er voor Jordy Turuarima wederom een plek op het middenveld was gereserveerd. Aan de kant van Eindhoven ontbrak Collin Seedorf, die in het met 0-1 gewonnen duel met Jong FC Utrecht twee gele kaarten te zien kreeg. Zijn plek in de verdediging werd ingenomen door Pieter Bogaers. Ozan Kökçü en Naoufal Bannis werden door trainer Rob Penders op de bank gezet. Voor dat duo speelden respectievelijk Diaby-Fadiga en Evan Rottier.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

PEC had in de zevende minuut al zijn gewenste treffer te pakken. Nadat er door Tibo Persyn een forse overtreding werd begaan op Tutuarima, paste scheidsrechter Robin Gansner de voordeelregel toe en kon Taha via een goed schot in de verre hoek profiteren: 1-0. Desondanks wisten de Eindhovenaren die klap al snel te boven te komen. Nadat Rottier uitbrak gaf hij de bal mee aan Dahlhaus, die binnen wist te werken: 1-1. Toch kwam PEC al snel weer op voorsprong. Een fijne steekpass van Thomas van den Belt kwam terecht bij Görlich, die een goede aanname in huis had, doelman Nigel Bertrams omspeelde en met links kon afronden: 2-1. Diaby-Fadiga was voor rust nog tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker, maar het ontbrak de Fransman bij zijn kopbal en schot aan het nodige fortuin.

Na rust stelde Eindhoven wél orde op zaken. Een vlot lopende aanval leidde ertoe dat de bal via Charles-Andreas Brym bij Brian De Keersmaecker terechtkwam. De Belg had vervolgens een scherpe lage voorzet in huis op Diaby-Fadiga, die dit keer wel raak schoot: 2-2. Net als voor rust wist PEC zich ook nu snel te herstellen van de gelijkmaker. Bart van Hintum zag zijn vrije trap van richting worden veranderd, waardoor Bertrams kansloos was: 3-2. De 4-2 volgde al snel via Taha. De aanvaller kwam voor zijn man en kon daardoor de scherpe voorzet van Lennart Thy binnenwerken. Taha was even later dicht bij zijn derde, maar hij zag zijn poging met links naast gaan. Toch zou er in blessuretijd nog een vijfde Overijsselse treffer komen, die op naam kwam van invaller Lagsir.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Heracles Almelo 15 11 1 3 21 34 2 PEC Zwolle 15 10 2 3 19 32 3 MVV Maastricht 14 9 3 2 10 30 4 FC Eindhoven 15 7 5 3 5 26 5 Almere City FC 14 7 2 5 2 23 6 Jong AZ 15 7 2 6 5 23 7 Willem II 15 6 5 4 4 23 8 VVV-Venlo 15 6 4 5 -3 22 9 Roda JC Kerkrade 14 6 3 5 4 21 10 Jong Ajax 14 5 4 5 2 19 11 Telstar 15 4 7 4 -5 19 12 FC Den Bosch 14 6 0 8 -3 18 13 De Graafschap 15 5 3 7 -2 18 14 NAC Breda 15 5 3 7 -6 18 15 Jong PSV 15 4 5 6 -1 17 16 ADO Den Haag 15 4 4 7 -6 16 17 TOP Oss 15 5 1 9 -8 16 18 FC Dordrecht 14 4 3 7 -5 15 19 Helmond Sport 14 4 0 10 -16 12 20 Jong FC Utrecht 14 1 3 10 -17 6