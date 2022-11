Goal Sem Steijn tegen vader Maurice niet genoeg voor zege Twente bij Sparta

Vrijdag, 11 november 2022 om 21:50 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:04

De laatste wedstrijd van Sparta Rotterdam en FC Twente voor de winterstop heeft geen winnaar opgeleverd. In een duel met weinig grote kansen was de eindstand 1-1. Sem Steijn zette Twente na ruim een uur spelen op voorsprong tegen de ploeg van zijn vader Maurice, waarna Arno Verschueren de stand weer gelijktrok. Sparta blijft door het gelijkspel zesde in de Eredivisie, terwijl de ploeg uit Enschede vierde staat.

Bij de thuisploeg stond Jeremy van Mullem voor de tweede keer dit Eredivisieseizoen in de basis. Sven Mijnans schoof daarom door naar de voorhoede, wat ten koste ging van Koki Saito. Aan de kant van Twente verschenen er twee nieuwe gezichten aan de aftrap in vergelijking met het vorige duel: Anass Salah-Eddine verving de geblesseerde Joshua Brenet als rechtsback, terwijl Julio Plegezuelo centraal in de verdediging stond, op de plek van de geschorste Robin Pröpper.

Steijn ???? Steijn ?? Uitgerekend Sem Steijn kopt binnen voor @fctwente! ??#SPATWE — ESPN NL (@ESPNnl) November 11, 2022

Twente domineerde in de eerste helft en kreeg de eerste mogelijkheden via Gijs Smal en Ricky van Wolfswinkel. Beide schoten werden echter door een Spartaan geblokt, waardoor doelman Nick Olij niet in actie hoefde te komen. Na een half uur liet ook Sparta zich even zien, toen Joshua Kitolano bijna op Lars Unnerstall af kon. Uiteindelijk leverde het geen gevaar op, daar de pass van Tobias Lauritsen op zijn landgenoot net te hard was. De grootste kans in het restant van de eerste helft was voor Václav Cerný, maar zijn vrije trap vloog net over het Sparta-doel.

Ook de tweede helft stond niet bol van de grote kansen. Van Wolfswinkel (eenvoudige redding Olij) en Mijnans (kopbal voorlangs) waren enigszins dicht bij de openingstreffer, maar het was Steijn die de ban in de 63ste minuut eindelijk wist te breken. De middenvelder kopte raak uit een voorzet van Van Wolfswinkel. Acht minuten later was het echter alweer gelijk, toen de geheel vrijstaande Verschueren in de lange hoek doel trof. In de slotfase konden Lauritsen en Daan Rots hun ploeg nog de overwinning bezorgen, maar beide spelers zagen hun schot naast gaan.