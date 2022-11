UniBoost: een quotering van 50.00 voor jouw favoriet bij PSV - AZ!

Vrijdag, 11 november 2022 om 20:30 • Laatste update: 20:43

PSV neemt het zaterdagavond als kersverse koploper van de Eredivisie op tegen AZ. De Alkmaarders werden enkele weken geleden nog als serieuze titelkandidaat gezien, maar kenden vervolgens een dip. Voor deze kraker heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij een overwinning van jouw favoriet. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken. In samenwerking met Unibet blikt Voetbalzone vooruit op deze Eredivisie-kraker.

Voor PSV stond er afgelopen zondag voorafgaand aan de Eredivisie-topper tegen Ajax genoeg op het spel. Bij een nederlaag in de Johan Cruijff ArenA zou de achterstand van de Eindhovenaren op de regerend landskampioen zeven verliespunten bedragen. Het liep echter totaal anders. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij won met 1-2 en zag Ajax vervolgens woensdagavond met 2-2 gelijkspelen tegen Vitesse. Xavi Simons, Luuk de Jong en Cody Gakpo zullen tegen AZ extra gebrand zijn om zich te laten zien aan bondscoach Louis van Gaal. Het drietal is door de keuzeheer geselecteerd voor het WK in Qatar en mag dromen van speelminuten op het eindtoernooi.

AZ was dit seizoen lange tijd ongeslagen, tot halverwege oktober in het kader van de Conference League de klad erin kwam tegen Apollon Limassol. Op Cyprus werd met 1-0 verloren, waarna competitienederlagen tegen Feyenoord (1-3) en Excelsior (2-1) volgden. Trainer Pascal Jansen leek het lek boven te hebben, maar zag zijn ploeg mede door blunders van Hobie Verhulst met 3-1 verliezen bij RKC Waalwijk. Door de mindere resultaten staat AZ momenteel vijfde, op vier punten van koploper PSV.

Luuk de Jong bewees tegen Ajax goed in vorm te zijn. De aanvoerder van PSV was in drie van de laatste vier duels van de Eindhovenaren trefzeker. Bij AZ zijn de ogen vooral gericht op Jens Odgaard, die met acht goals in negentien wedstrijden over alle competities clubtopcorer is van de bezoekers.

