Lionel Messi mag zich opmaken voor vijfde WK; ook ex-Ajacieden gaan mee

Vrijdag, 11 november 2022 om 19:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:19

Lionel Messi mag zich officieel gaan opmaken voor het WK in Qatar. Bondscoach Lionel Scaloni heeft de sterspeler van Paris Saint-Germain in zijn 26-koppige selectie opgenomen, waarin ook plaats is voor ex-Ajacieden Lisandro Martínez en Nicolás Tagliafico. Ook Paulo Dybala heeft een uitnodiging ontvangen. De oproep voor laatstgenoemde is opvallend te noemen, daar de technicus zijn laatste wedstrijd speelde op 9 oktober.

Op die dag viel de smaakmaker van AS Roma uit met een spierblessure in de wedstrijd tegen Lecce (2-1 overwinning). Toch is la Joya opgenomen in de selectie van Scaloni. Met name in de voorhoede lijkt Argentinië zijn belangrijkste troeven te bezitten. Naast Messi zijn ook onder meer Lautaro Martínez en Ángel Di María geselecteerd, terwijl er op het middenveld plek is ingeruimd voor onder anderen Leandro Paredes en Rodrigo De Paul.

#Qatar2022 Nuestro entrenador @lioscaloni dio a conocer la nómina de jugadores que nos representarán en esta nueva edición de la @FIFAWorldCup. ¡Con ustedes los elegidos! ??????????#TodosJuntos ???? pic.twitter.com/qUeY2uygVv — Selección Argentina ???? (@Argentina) November 11, 2022

De Argentijnen beginnen het mondiale eindtoernooi op 22 november, wanneer Saoedi-Arabië de tegenstander zal zijn in het Lusail Iconic Stadium. Na die wedstrijd komt Argentinië in Groep C ook nog in actie tegen Mexico (26 november) en Polen (30 november). Het WK zal de laatste mogelijkheid zijn voor Messi om de wereldbeker omhoog te tillen. De 35-jarige vedette speelde eerder al een WK-finale in 2014. Toen ging het mis doordat er door een doelpunt van voormalig PSV'er Mario Götze met 1-0 verloren werd van Duitsland.

De volledige WK-selectie van Argentinië:

Doelmannen: Emiliano Martínez (Aston Villa), Franco Armani (River Plate), Geronimo Rulli (Villarreal).

Verdedigers: Nicolás Otamendi (Benfica), Marcos Acuña (Sevilla), Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon), Germán Pezzella (Real Betis), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Sevilla), Juan Foyth (Villarreal), Cristian Romero (Tottenham Hotspur), Lisandro Martínez (Manchester United).

Middenvelders: Leandro Peredes (Juventus), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Guido Rodríguez (Real Betis), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion), Enzo Fernández (Benfica), Alejandro Gómez (Atlanta United).

Aanvallers: Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Internazionale), Paulo Dybala (AS Roma), Joaquín Correa (Atlético Madrid), Julián Álvarez (Manchester City), Ángel Di María (Juventus), Nicolás González (Fiorentina).