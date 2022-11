Kylian Mbappé dacht serieus aan stoppen bij de nationale ploeg

Vrijdag, 11 november 2022 om 17:16 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:21

Kylian Mbappé heeft na het EK in 2021 vanwege racisme gedacht aan stoppen bij de Franse nationale ploeg. De sterspeler van Paris Saint-Germain werd met zijn land in de achtste finales verrassend uitgeschakeld door Zwitserland. Nadat de wedstrijd in 3-3 eindigde, zag Mbappé bij een 5-4 stand in de strafschoppenreeks zijn poging gekeerd worden door Yann Sommer, waardoor les Bleus hun koffers konden pakken.

Mbappé, die tijdens het EK niet tot scoren kwam, kreeg na afloop van het duel met de Zwitsers te maken met racistische opmerkingen. Dat deed hem er bijna toe besluiten om te stoppen bij de nationale ploeg, vertelt hij aan Sports Illustrated. "Ik zei: ik kan niet spelen voor mensen die denken dat ik een aap ben. Ik ga niet spelen. Maar nadat ik reflecteerde met de mensen rondom me en diegenen die voor me juichen, zou het geen goede boodschap zijn om op te geven."

De 23-jarige aanvaller zegt tot die beslissing te zijn gekomen omdat hij vindt een voorbeeld voor iedereen te zijn. "Dit is het nieuwe Frankrijk. Om die reden heb ik het nationale team niet opgegeven. Omdat het een bericht is naar de jonge generatie om te zeggen dat wij sterker dan dat zijn." Na afloop van het EK 2020, dat door de coronapandemie in 2021 gehouden werd, heeft Mbappé het net weer veelvuldig gevonden voor de nationale ploeg. In elf wedstrijden was de aanvaller goed voor tien doelpunten.

Mbappé is dit seizoen bij zijn club PSG ook goed op schot. In negentien wedstrijden wist hij liefst achttien keer doel te treffen en was hij goed voor vijf assists. De 59-voudig international (28 doelpunten) gaat in Qatar proberen de wereldtitel van Frankrijk te verdedigen. In 2018 bleek de ploeg van bondscoach Didier Deschamps de sterkste van de wereld te zijn door in de finale Kroatië met 4-2 te verslaan. Mbappé, die dat toernooi vier keer scoorde, was ook eenmaal trefzeker in de eindstrijd en had daarmee een belangrijk aandeel in de tweede wereldtitel van de Fransen.