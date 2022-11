Keuze van Van Gaal voor drie keepers verbaasde ook Andries Noppert

Vrijdag, 11 november 2022 om 16:59 • Mart Oude Nijeweeme

Andries Noppert mag stiekem dromen van zijn eerste minuten in het shirt van Oranje. De doelman van sc Heerenveen behoort tot de definitieve selectie en laat onder meer Jasper Cillessen en Mark Flekken achter zich. Laatstgenoemd tweetal is door bondscoach Louis van Gaal buiten de WK-selectie gelaten. Justin Bijlow en Remko Pasveer zijn de andere twee geselecteerde doelmannen.

Noppert werd na de training van Heerenveen op de hoogte gebracht van het nieuws. "Ik heb het op dezelfde manier gehoord als de vorige keer, na de training via de teammanager", vertelt de goalie in gesprek met ESPN. "Dit is natuurlijk een droom die uitkomt. Ik vond het lastig hoe ik moest reageren, omdat wij zondag nog spelen (de Friese derby tegen SC Cambuur, red.). Van binnen heb ik een enorm trots gevoel. Dit maak je denk ik één keer mee in je leven. Hoe mooi is dat?"

Noppert had zijn selectie niet helemaal aan zien komen. "Dat is misschien ook om jezelf een beetje in te dekken. Ik wist dat ik één ding moest doen en dat is mijn stinkende best bij de club. Dat heb ik zo goed mogelijk proberen in te vullen en dan is dit het resultaat. Je weet dat je op een lijstje staat, dus de kans bestaat dat je erbij zit. Maar de andere jongens hebben meer ervaring." Noppert maakte afgelopen zomer de overstap van Go Ahead Eagles naar Heerenveen en hield sindsdien in dertien wedstrijden zes keer de nul. Slechts twaalf keer werd hij gepasseerd.

Van Gaal besloot zowel Cillessen als Flekken thuis te laten en gaat dus met drie keepers op pad. Iets waar ook Noppert zich over verbaasd heeft. "Ik had ook verwacht dat er vier mee zouden gaan", gaat de doelman verder. "Maar de bondscoach heeft ervoor gekozen om er drie mee te nemen. Wat ik hier (bij Heerenveen, red.) doe, moet ik daar ook doen. We hebben het niet over mijn exacte rol gehad, maar dat komt doordat wij een druk schema hadden. Ik heb geen idee wat ze met mij van plan zijn, maar het zegt wel iets dat ik erbij zit."

Noppert weet niet of hij is toegevoegd aan de selectie als penaltyspecialist. Pasveer wist tijdens de veelbesproken tests geen enkele strafschop te stoppen. Noppert pakte er één. "Nog te weinig, maar goed", aldus een nuchtere Noppert. "Ik probeer het zo goed mogelijk in te vullen. Mijn ouders heb ik vanochtend al even contact mee gehad. Mijn vrouw zal ook honderd procent trots zijn. Ik heb duizenden berichten gekregen, dat is alleen maar mooi. Bij Heerenveen hebben we het Wilhelmus gezongen. Dat is typerend voor dit elftal."