Uitspraken Pavard plaatsen kansen Mazraoui in totaal ander perspectief

Vrijdag, 11 november 2022 om 15:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:05

Benjamin Pavard lijkt te zinspelen op een vertrek bij Bayern München. In gesprek met L'Équipe heeft de verdediger een voorzichtige wens uitgesproken om na dit seizoen elders een avontuur aan te gaan. De uitspraken van Pavard doen de kansen van Noussair Mazraoui flink stijgen bij Bayern. De van Ajax overgekomen Marokkaan strijdt met de Fransman om een basisplek op de rechtsbackpositie.

Pavard is bezig aan zijn vierde seizoen in dienst van Bayern, nadat hij in de zomer van 2019 overkwam van VfB Stuttgart. Voor de verdediger is het langzaam tijd om verder te kijken. "Ik heb veel respect voor Bayern, want daar heb ik leren omgaan met het hoogste niveau", vertelt hij in gesprek met L'Équipe. "Maar ik ben niet vies van een nieuwe uitdaging. Misschien is nu het juiste moment. Waarom niet een nieuw land, een nieuwe cultuur ontdekken? Het sportieve project moet wel interessant zijn."

Pavard heeft nog een contract tot medio 2024 bij Bayern. Afgelopen zomer werd al herhaaldelijk gespeculeerd over een vertrek van de verdediger, maar besloot hij uiteindelijk bij de Duitse recordkampioen te blijven. Mocht de Fransman zijn contract voor het einde van het seizoen niet verlengen, dan kan een vertrek opnieuw een probleem worden. Bayern zal Pavard in 2024 sowieso niet transfervrij willen laten vertrekken. Volgens de 46-voudig international zijn er momenteel geen gesprekken over een verlenging van zijn contract. "Ik concentreer me op het WK."

Pavard begon het seizoen als basisspeler, maar raakte zijn plek deels kwijt aan Mazraoui. Dit seizoen kwam de Fransman tot twaalf wedstrijden in de Bundesliga, waarvan tien als basisspeler. Met de voormalig Ajacied heeft Pavard een serieuze concurrent op de rechtsbackpositie. De Frans international flirt op zijn beurt met een plek in het hart van de defensie. Zelf lijkt hij zich het meest te kunnen vinden in een rol als centrale verdediger. Pavard reist volgende week met de Franse nationale ploeg af naar het WK in Qatar.