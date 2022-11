Journalist komt uit de bosjes en duikt met camera op gepikeerde Cillessen

Vrijdag, 11 november 2022 om 15:09 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:24

Het ontbreken van Jasper Cillessen in de WK-selectie van Oranje wordt gezien als de grootste verrassing van Louis van Gaal. De bondscoach laat de doelman van NEC thuis en kiest voor Andries Noppert, Remko Pasveer en Justin Bijlow als sluitposten tijdens het eindtoernooi. Cillessen meldde zich vrijdag na de bekendmaking gewoon bij NEC, waar hij na de training werd verrast door een journalist van de Gelderlander.

Tot verbazing van velen behoort Cillessen niet tot het definitieve keurkorps. De 63-voudig international werd vrijdagochtend door Van Gaal zelf op de hoogte gebracht van het feit dat hij is afgevallen voor het WK. De bondscoach van het Nederlands elftal geeft de voorkeur aan Noppert, Pasveer en Bijlow en laat ook Mark Flekken thuis. De Gelderlander trok daarop naar het trainingscomplex van NEC om de stemming te peilen en sprak onder meer met supporters en trainer Rogier Meijer. Cillessen wilde zelf niet reageren.

Onder meer Meijer sprak zijn verbazing uit over het niet selecteren van Cillessen. "Zoals ik naar Jasper kijk, vind ik hem de beste keeper van Nederland. Ik vind het niet terecht dat hij niet geselecteerd is. Het is teleurstellend voor Jasper en voor ons als spelersgroep en club. Hij is hier naartoe gekomen om te keepen en mee te gaan naar het WK. Dat was een bittere pil vanochtend. Hij heeft goed gekeept voor ons. Hij heeft in een aantal wedstrijden punten gepakt en een behoorlijke vorm laten zien."

Cillessen wilde zelf niet voor de camera reageren. Op een video van het dagblad is te zien hoe journalist Nanne Nicolasen uit de bosjes duikt om de doelman te confronteren met de situatie. "Sorry dat ik zo uit de bosjes kom zetten, Jasper", aldus Nicolasen. "Wat vind je ervan dat je niet bent geselecteerd? Wil je geen commentaar geven?" Cillessen loopt vervolgens weg en weigert de vragen te beantwoorden. Vorig jaar tijdens het EK was de sluitpost er ook al niet bij. Toen werd hij door toenmalig bondscoach Frank de Boer thuisgelaten.