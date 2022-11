Feyenoord krijgt torenhoge rekening na complete ravage bij Sturm Graz

Vrijdag, 11 november 2022 om 14:37 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 15:07

Feyenoord kan op korte termijn een flinke rekening tegemoet zien. Supporters van de Rotterdamse club richtten eind oktober in het Europa League-duel met Sturm Graz een complete ravage aan in het stadion van de Oostenrijkers. De totale schade wordt geschat op een bedrag tussen de 250.000 en 300.000 euro. In de Merkur Arena werden onder meer toiletten en wasbakken van de muur gerukt en afgebroken. Ook rolluiken werden vernield.

Gerald Pototschnig heeft namens het beheer van de Merkur Arena in gesprek met RTV Rijnmond verteld over de schadepost. "We schatten de schade op een bedrag tussen de 250- en 300.000 euro", aldus de Oostenrijker. "Met karatetrappen hebben de supporters de rolluiken kapot getrapt. Uit angst hebben de twee dames zich verstopt in een kast, terwijl de supporters meer kapot maakten. In de kast kregen de dames ook nog last van de pepperspray die de politie naar de relschoppers spoten. Ze hebben gevreesd voor hun leven."

Iedereen zit je janken over de wc’s bij de kuip en dan kunnen we eerst voor hun nieuwe wc’s betalen, sukkels https://t.co/fmUdNv5qL5 pic.twitter.com/ijmIuXDd7M — Danny (@Danny_W4) October 28, 2022

Vrij snel na de met 1-0 verloren wedstrijd verschenen beelden op het internet van de complete chaos in Graz. Feyenoord moest in blessuretijd een tegentreffer incasseren, waarna het binnen en buiten het stadion volledig uit de hand is gelopen. Toiletten en wasbakken werden van de muur gerukt en afgebroken. Overal in de toiletten lagen scherven van het kapotte sanitair. Zeven Nederlanders werden rond het duel aangehouden door de Oostenrijkse politie. Tegen 28 Nederlanders werd een proces-verbaal opgemaakt.

In totaal reisden zo'n tweeduizend Feyenoord-supporters af naar het Europa League-duel. Na afloop van de wedstrijd werden twee Nederlanders neergestoken, toen zij op weg waren naar hun hotel. "Wij betalen de rekening en leggen die vervolgens voor aan Feyenoord. Betaalt Feyenoord de rekening niet, dan schakelen we de UEFA in", legt een woordvoerder van Sturm Graz uit. De partij die eigenaar is van het stadion verhuurde het stadion aan Graz voor de wedstrijd tegen Feyenoord. Het is vooralsnog niet bekend of Feyenoord ook een boete krijgt voor het afsteken van het vuurwerk.