Verbijstering in Nijmegen over afvallen Cillessen: ‘Het lijkt wel een hetze’

Vrijdag, 11 november 2022 om 14:26 • Wessel Antes • Laatste update: 14:29

Bij NEC is men ontstemd over de keuze van bondscoach Louis van Gaal om Jasper Cillessen niet mee te nemen naar het WK in Qatar. De 33-jarige doelman werd vrijdagochtend met slecht nieuws gebeld door Oranje-keeperstrainer Frans Hoek. De Gelderlander kwam even later al met het nieuws dat Cillessen woedend is over de beslissing. Zijn club staat volledig achter hem, zo blijkt uit een reactie van aanvoerder Lasse Schöne.

De 36-jarige Deen onthult tegenover Omroep Gelderland dat niemand bij NEC had verwacht dat Cillessen niet mee zou gaan naar Qatar. “Voor ons was het zeker een verrassing. Voor Jasper is dit het ergste. Het is een enorme domper. Heel onbegrijpelijk, denk ik. We waren er wel even stil van. Dit is niet iets waar we rekening mee hadden gehouden. Dit kwam wel hard aan, ja."

Nijmegenaar Danny Hoekman, die in het verleden voor NEC speelde, denkt dat Van Gaal zich heeft laten beïnvloeden door meningen van buitenaf. “Verbazingwekkend. Dit is niet op basis van sportieve argumenten. Het begon met die vervelende opmerking van Rafael van der Vaart. Het lijkt wel een hetze van de landelijke media. En dat nu net het verhaal van die moeder van zijn kind naar buiten komt.”

Van Gaal vertelde tijdens de persconferentie van het Nederlands elftal in Zeist vrijdagmiddag dat het lastig was om de afvallers teleur te stellen. “Vanmorgen heb ik een uur en drie kwartier besteed om via FaceTime de elf spelers, Frans Hoek deed de twee keepers, af te zeggen. Dat was een zware kluif.” Vervolgens ging Van Gaal in op de keuze om Cillessen thuis te laten. “Ik weet niet of jij wedstrijden ziet, maar die is de laatste weken niet in vorm. Volgens mij is nú het WK en niet over vijf weken.”