Oranje mist basisspeler tegen Senegal; Van Gaal maakt vervanger bekend

Vrijdag, 11 november 2022 om 13:34 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:46

Memphis Depay gaat niet starten tijdens de openingswedstrijd op het WK tegen Senegal. Dat heeft Louis van Gaal bekendgemaakt tijdens de persconferentie. De aanvaller van Barcelona is herstellende van een blessure en is niet op tijd hersteld, zo blijkt. Vincent Janssen is zeer waarschijnlijk zijn vervanger. Depay kreeg van Barça toestemming om eerder af te reizen naar Nederland. Maandag meldt hij zich in Zeist, waar het revalidatietraject wordt voortgezet.

"Memphis Depay is nog steeds geblesseerd. Of niet hersteld", aldus Van Gaal tijdens de persconferentie in Zeist. "Dat is al tegen mijn visie in, maar Memphis is zo belangrijk geweest voor deze groep. Niet alleen als voetballer, maar ook als mens. Ik heb daar een plaats voor open gehouden. Hij is medisch fit, dat is dan nu de grens geworden, wat ik eigenlijk niet goed vind, want wij zijn geen revalidatiecentrum, maar ik moet Memphis wel opbouwen."

Van Gaal gaf te kennen dat Memphis eventueel kan invallen tegen Senegal. "Hij gaat niet beginnen. Dat weet ik nu al", aldus de bondscoach. "Dat is in mijn ogen een risico wat we lopen als groep, omdat hij de topscorer is van Oranje en de assistkoning. Maar goed, ik kan dat niet veranderen. Dat is nou eenmaal zo. Maar hij is medisch fit. De laatste week heeft hij getraind en maandag wordt hij hier afgeleverd. Dan gaan we verder met de opbouw van een speler uit revalidatie. Hij kan alles doen."

Van Gaal maakte ook alvast bekend wie de vervanger is van Depay tegen Senegal. "Als Memphis niet speelt, zal Vincent Janssen waarschijnlijk de basisspeler worden. Dat zal voor jou misschien een verrassing zijn, maar voor mij niet." Naast Depay en Janssen zijn Steven Bergwijn, Cody Gakpo, Luuk de Jong, Noa Lang en Wout Weghorst de andere geselecteerde aanvallers. Onder meer Brian Brobbey behoort tot de afvallers.