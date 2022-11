Van Gaal belde twee uur via FaceTime met afvallers: ‘Heb naakte spelers gezien’

Vrijdag, 11 november 2022 om 13:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 13:22

Louis van Gaal heeft alle afvallers uit de WK-selectie persoonlijk op de hoogte gebracht middels een belletje. Dat vertelt de bondscoach tijdens de speciaal ingelaste persconferentie. Van Gaal besteedde bijna twee uur aan die afzeggingen, zo maakte hij bekend. Van alle afvallers is Jasper Cillessen de grootste verrassing. Vrijdagochtend vroeg sijpelden al berichten door dat de doelman van NEC niet met Oranje naar Qatar gaat.

"Het is niet makkelijk om zomaar spelers af te zeggen", begon Van Gaal de persconferentie. "Ik heb vanmorgen een uur en driekwartier besteed om alle spelers via FaceTime de mededeling te brengen. Ik heb de spelers gedaan, Frans Hoek de keepers. Dat was een zware kluif, kan ik je zeggen. Ik heb ook rekening gehouden met het feit dat we spelers hebben die in Engeland spelen. Daar is een uur tijdverschil aanwezig, maar toch heb ik naakte spelers gezien omdat ze nog in bed lagen of net uit bed kwamen."

Jeroen Stekelenburg stelde vervolgens de onvermijdelijke vraag: "Het is heel verleidelijk om te vragen welke spelers je naakt hebt gezien, maar dat moeten we maar even overslaan, denk ik", aldus de verslaggever van de NOS. "Dat denk ik wel", aldus de bondscoach. "Ik heb die spelers van half negen tot tien uur afgezegd. Daarna ben ik naar Zeist gekomen. Eigenlijk kunnen we nu zeggen, dankjewel voor uw komst en tot in Qatar. Ik denk dat ik heel duidelijk ben geweest." Welke spelers Van Gaal in hun blootje heeft gezien wilde hij dus niet bekendmaken.

Brian Brobbey (Ajax), Devyne Rensch (Ajax), Guus Til (PSV), Mitchel Bakker (Bayer Leverkusen), Sven Botman (Newcastle United), Ryan Gravenberch (Bayern München), Arnaut Danjuma (Villarreal), Micky van de Ven (VfL Wolfsburg), Mark Flekken (Freiburg), Pascal Struijk (Leeds United), Donyell Malen (Borussia Dortmund), Jordy Clasie (AZ) en Jasper Cillessen (NEC) blijven deze winter thuis. De Gelderlander maakte vrijdagochtend al bekend dat laatstgenoemde zeer ontstemd is over de keuze van Van Gaal.