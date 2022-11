WK-selectie Spanje: Enrique heeft drietal goed voor 271 interlands niet nodig

Vrijdag, 11 november 2022 om 13:10 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:15

De definitieve selectie van Spanje voor het WK in Qatar is bekend. Enkele grote namen, waaronder David de Gea, Thiago Alcántara en Sergio Ramos, hebben de schifting niet overleefd. Het drietal is samen goed voor 271 interlands aan ervaring. De Gea moet toezien hoe bondscoach Luis Enrique de voorkeur geeft aan Brighton & Hove Albion-doelman Robert Sánchez.

Ramos is met 180 interlands recordinternationals van Spanje. Enrique heeft de ervaren verdediger van Paris Saint-Germain echter niet nodig op het WK in Qatar. De bondscoach van la Furia Roja heeft gekozen voor de centrumverdedigers Eric García, Hugo Guillamón, Pau Torres en Aymeric Laporte.

Op het middenveld heeft Enrique enkele grote namen moeten teleurstellen. Zo is Thiago de grote afwezige. Sergio Busquets, Rodri, Pedri, Koke en Gavi kunnen wel rekenen op een WK-selectie. In de aanval zijn Marcos Asensio en Ansu Fati logische aanwezigen, terwijl de jongelingen Yermino Pino en Nico Williams eveneens mogen dromen van speeltijd op het eindtoernooi in Qatar.

De volledige selectie van Spanje voor het WK

Doelmannen: Unai Simón (Athletic Club), Robert Sánchez (Brighton), David Raya (Brentford)

Verdediging: César Azpilicueta (Chelsea), Dani Carvajal (Real Madrid), Eric García (Barcelona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Aymeric Laporte (Manchester City), José Luis Gayà (Valencia), Jordi Alba (Barcelona).

Middenvelders: Sergio Busquets (Barcelona), Rodri (Manchester City), Pedri en Gavi (beiden Barcelona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Koke (Atlético Madrid).

Aanvallers: Álvaro Morata (Atlético Madrid), Ferran Torres (Barcelona), Nico Williams (Athletic Club), Yéremi Pino (Villarreal), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (RB Leipzig), Ansu Fati (Barcelona).