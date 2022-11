De keepers van Oranje: Mark Flekken blijft thuis ondanks bizarre statistiek

Vrijdag, 11 november 2022 om 12:50 • Wessel Antes • Laatste update: 12:55

Mark Flekken is er deze winter niet bij tijdens het WK in Qatar, zo blijkt uit de definitieve lijst die bondscoach Louis van Gaal vrijdagmiddag bekend heeft gemaakt. De 29-jarige keeper van SC Freiburg is niet opgeroepen voor het eindtoernooi. Justin Bijlow (Feyenoord), Remko Pasveer (Ajax) en Andries Noppert (sc Heerenveen) stappen maandag als keepers in het vliegtuig naar de Golfstaat. Vrijdagochtend maakte De Gelderlander al bekend dat ook Jasper Cillessen is afgevallen en in Nijmegen blijft.

Cillessen zou daardoor in woede zijn uitgebarst. Ook voor Flekken zal het ontbreken op de definitieve lijst een behoorlijke teleurstelling zijn. Bij Freiburg verkeerde de sluitpost uit Kerkrade in een uitstekende vorm. Vrijdagochtend deelde Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International nog een bizarre statistiek van Flekken via Twitter. De viervoudig international van Oranje kwam daar beduidend beter uit dan zijn concurrenten.

Cijfers van de potentiële Oranje-keepers dit seizoen. Mark Flekken steekt met kop en schouders boven de rest uit pic.twitter.com/FnleU0YEEz — Pieter Zwart (@PieterZwartNL) November 11, 2022

De statistiek gaat over Expected Goals on Target, waarbij alleen doelpogingen binnen de palen meetellen. Een schot richting de kruising heeft daarbij een hogere waarde dan een rollertje door het midden. Op basis van deze statistiek zou Flekken de beste doelman zijn en 4,7 doelpunten hebben voorkomen. Heerenveen-keeper Noppert voorkwam 2,7 doelpunten, terwijl Cillessen de derde plek bezet met precies één voorkomen doelpunt.

Alleen Bijlow en Pasveer overleggen negatieve cijfers, al spelen zij bij topclubs, die in het algemeen überhaupt minder schoten op doel tegenkrijgen. Beide doelmannen mogen nog dromen van een rol als eerste keeper tijdens het WK. Noppert lijkt de ideale penaltykeeper te zijn voor Van Gaal, die er dus niet voor heeft gekozen om vier keepers mee te nemen naar Qatar. Bijlow staat momenteel op zes interlands voor Oranje, Pasveer keepte pas twee keer en Noppert stond nog nooit onder de lat in het Nederlands elftal.