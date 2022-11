Kansen Van de Beek lijken voorgoed verkeken: opnieuw laagste cijfer

Vrijdag, 11 november 2022 om 11:47 • Laatste update: 11:52

Donny van de Beek heeft voor de derde keer op rij een slechte indruk achtergelaten. De middenvelder van Manchester United begon donderdagavond in de EFL Cup-wedstrijd tegen Aston Villa (4-2 winst) voor het derde duel op rij in de basis, maar krijgt van de Manchester Evening News het laatste rapportcijfer van alle spelers op het veld: een 3. De kansen van Van de Beek lijken voorgoed verkeken bij de Engelse grootmacht, zo klinkt het.

Van de Beek kreeg in de EFL Cup opnieuw het vertrouwen van Erik ten Hag, zoals hij ook aan de aftrap verscheen tegen Real Sociedad (Europa League, 0-1 winst) en Aston Villa (Premier League, 3-1 verlies). Overtuigen wist de middenvelder echter niet, daar hij van de Manchester Evening News voor de derde keer is beoordeeld met een 3 als rapportcijfer. "Opnieuw een anoniem optreden", stelt de lokale krant. Anthony Martial, Marcus Rashford, Bruno Fernandes en Scott McTominay bezorgden Ten Hag de bekerwinst.

"Zelfs de komst van zijn voormalige mentor (Ten Hag, red.) heeft zijn loopbaan bij United geen nieuw leven kunnen inblazen", gaat de krant verder. "Als hij de kansen die hij krijgt blijft verkwanselen, heeft Ten Hag geen andere mogelijkheid dan verder te kijken." Van de Beek werd na ruim een uur spelen afgelost door Anthony Elanga. Tyrell Malacia speelde de hele wedstrijd en deed dat naar behoren. "Hij bereikte Marcus Rashford bij een van de grote kansen van United en oogde levendig bij zijn eerste wedstrijd als basisspeler in Engeland sinds de derby van Manchester van een maand geleden."

Manchester United zal in de volgende ronde moeten zien af te rekenen met Burnley om de kwartfinales te bereiken. Aanstaande zondag wacht voor Ten Hag en zijn ploeg de laatste Premier League-wedstrijd voor het WK. Op Craven Cottage is dan Fulham de tegenstander. Verwacht wordt niet dat Ten Hag dan opnieuw een beroep doet op Van de Beek als basisspeler. Cristiano Ronaldo, die tegen Aston Villa buiten de selectie werd gehouden, keert vermoedelijk wel terug in de startopstelling. Begin december speelt United twee oefenwedstrijden, tegen Real Betis en Cadíz.