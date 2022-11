De Poule des Doods: wereldkampioenen van 2010 en 2014 treffen elkaar

Vrijdag, 11 november 2022 om 11:39

De 22e editie van het WK voetbal gaat bijna van start. Vanaf 20 november gaan 32 landen in Qatar strijden om de felbegeerde titel. De spelers van Nederland, België, Frankrijk en Brazilië zijn bij het grote publiek bekend, maar hoe staan landen als Australië, Zuid-Korea en Servië ervoor? In deze rubriek blikt Voetbalzone per poule vooruit op het WK en in de vijfde editie is het de beurt aan Groep E, waar onder meer Europese grootmachten Spanje en Duitsland in zitten. De andere landen in deze poule zijn Costa Rica en Japan.

Spanje

Spanje gaat dit jaar voor de zestiende keer meedoen aan een WK. Bondscoach Luis Enrique kan in Qatar beschikken over een aantal ervaren spelers. Zo zal de 34-jarige Sergio Busquets (Barcelona), die ook aanwezig was op het gewonnen WK van 2010, dit jaar naar alle waarschijnlijkheid de aanvoerder zijn. Daarnaast zal de ervaren Dani Carvajal (Real Madrid) naar verwachting de rechtsachterpositie bezetten. Daarentegen heeft Spanje ook een paar hele grote talenten in zijn selectie. Parels in de Spaanse selectie zijn Pedri, Gavi (beiden Barcelona), Yéremy Pino (Villarreal) en Nico Williams (Athletic Club). Ook Rodri (Manchester City) en Álvaro Morata (Atletico Madrid) zullen een belangrijke rol spelen in het Spaanse elftal dit WK. Tegenvallers voor Spanje zijn de blessures van Mikel Oyarzabal (Real Sociedad) en Dani Olmo (RB Leipzig). Het blijft onduidelijk of de twee aanvallers op tijd fit zullen zijn voor het toernooi.

Spanje is de nummer zeven van de FIFA-wereldranglijst en gaat in Qatar op jacht naar de tweede wereldbeker in de geschiedenis. De Spanjaarden waren onlangs ook aanwezig op het EK in 2021, waar ze in de halve finale op penalty’s door Italië naar huis werden gestuurd. La Selección heeft dit jaar ook een Nations League-campagne afgewerkt. De ploeg van Luis Enrique werd eerste in de poule met Portugal, Zwitserland en Tsjechië. Hierdoor is Spanje door naar de Final Four van het toernooi. In de kwalificatiepoule voor het WK eindigde Spanje wederom als winnaar. La Furia Roja won zes van de acht wedstrijden tegen onder meer Zweden en Griekenland. Op 17 november werkt Spanje nog een oefenwedstrijd tegen Jordanië af, waarna het WK op 23 november tegen Costa Rica begint. Op 27 november en 1 december zijn respectievelijk Duitsland en Japan de tegenstander.

Costa Rica

Costa Rica gaat in november voor de zesde keer meedoen aan een WK. In de selectie van Costa Rica zitten slechts drie spelers die in Europa actief zijn: Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Francisco Calvo (Konyaspor) en Jewison Bennette (Sunderland). Vooral laatstgenoemde is in vorm. De pas achttienjarige aanvaller was in zeven interlands voor Costa Rica al twee keer trefzeker. Ook in Engeland was Bennette in 180 minuten voor Sunderland al goed voor een doelpunt. Andere namen die opvallen zijn 115-voudig international Joel Campbell (Club Léon FC) en ex-FC Twente-speler Bryan Ruiz (AD Alajuelense). De architect van het team speelt in Qatar zijn laatste wedstrijden als international. Hij was in 144 wedstrijden voor Costa Rica goed voor 29 doelpunten. Campbell en Ruiz waren tevens aanwezig op de WK’s van 2014 en 2018. Naar verwachting is doelman Navas op tijd hersteld van zijn rugblessure voor het WK begint, al is dat nog niet honderd procent zeker.

Costa Rica heeft zich voor het WK in Qatar gekwalificeerd door in de play-offs met 1-0 te winnen van Nieuw-Zeeland. Deze wedstrijd moest Costa Rica spelen omdat het land vierde was geworden in de WK-kwalificatiepoule van de CONCACAF. Los Ticos staan daarnaast tweede in hun CONCACAF Nations League-groep. Panama is koploper in die poule. Ook speelden de Costa Ricanen voorafgaand aan het WK al twee oefenduels. De wedstrijd tegen Zuid-Korea werd met 2-2 gelijkgespeeld, waar het duel met Oezbekistan wel met 1-2 werd gewonnen. Onder de Colombiaanse bondscoach Luis Fernando Suárez speelde de nationale ploeg tot dusver 24 wedstrijden, waarvan er dertien werden gewonnen. Zes keer eindigde de wedstrijd in een gelijkspel en er werd vijf keer verloren. Costa Rica speelt op 17 november nog een oefenwedstrijd tegen Irak en zes dagen later staat de WK-confrontatie met Spanje op het programma. Op 27 november is Japan de opponent. Op 1 december sluit Costa Rica de poule af met een wedstrijd tegen Duitsland.

Duitsland

Duitsland is de nummer elf van de FIFA-wereldranglijst. De Duitsers kunnen ook dit jaar beschikken over een aantal wereldsterren. Zo zitten Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Leroy Sané, Serge Gnabry (allen Bayern München), Antonio Rüdiger (Real Madrid) en Kai Havertz (Chelsea) bij de 26-koppige selectie. Ook is er voor het pas negentienjarige toptalent Jamal Musiala (Bayern München) een vliegticket naar Qatar geboekt. De aanvallende middenvelder weet dit seizoen verbazingwekkende cijfers neer te zetten. Zo scoorde hij negen keer en gaf hij vier assists in dertien Bundesliga-wedstrijden. Aderlating voor bondscoach Hansi Flick is de enkelblessure van Timo Werner (RB Leipzig). Hij zal dit WK definitief aan zich voorbij moeten laten gaan. Thomas Müller (Bayern München) is momenteel ook nog aan het herstellen van een blessure, maar is er wel bij in Qatar.

Duitsland is viervoudig winnaar van het wereldkampioenschap. In Qatar gaat het land op jacht naar de vijfde ster op het shirt. De kwalificatie voor het toernooi ging de Duitsers zeer gemakkelijk af. Ze wonnen negen van de tien wedstrijden en werden met een ruime marge eerste in de poule met onder andere Noord-Macedonië en Roemenië. De Nations League-campagne verliep echter een heel stuk minder vlekkeloos. Die Mannschaft werd derde in de groep met Italië, Hongarije en Engeland. De ploeg van Flick won maar één van de zes wedstrijden en kreeg negen doelpunten tegen. Ook het EK van 2021 verliep dramatisch. In de achtste finales werd Duitsland kansloos uitgeschakeld door Engeland. Het werd 2-0. De Duitsers spelen voor aanvang van het WK eerst een oefenwedstrijd tegen Oman. Het WK begint voor Duitsland op 23 november met een wedstrijd tegen Japan. Op 27 november is Spanje de tegenstander. De laatste wedstrijd is tegen Costa Rica en zal worden gespeeld op 1 december.

Japan

Japan is de nummer 24 van de FIFA-wereldranglijst. De selectie kent een aantal bekende spelers die furore maken in Europa. Zo zitten Ritsu Doan (SC Freiburg), Takumi Minamino (AS Monaco), Takefusa Kubo (Real Sociedad), Daizen Maeda (Celtic), Takehiro Tomiyashu (Arsenal) en Daichi Kamada (Eintracht Frankfurt) bij de Japanse selectie. Vooral Kamada is in vorm. De aanvallende middenvelder had vorig jaar een belangrijk aandeel in de Europa League-winst van zijn team. Dit seizoen scoorde hij al drie keer in de Champions League. Ook in de Bundesliga is hij op dreef: na elf wedstrijden staat de teller op zeven goals en drie assists. Verdedigende middenvelder Wataru Endo (VFB Stuttgart) viel twee weken voor het WK uit met een hoofdblessure. Het is onzeker of hij de eerste wedstrijd in actie kan komen in Qatar.

Japan doet in Qatar voor de zevende keer op rij mee aan het WK. Verder dan de achtste finales reikten de Japanners echter nog niet. Misschien dat daar in Qatar verandering in kan komen. Van de 57 wedstrijden onder bondscoach Hajime Moriyasu werden er 39 gewonnen. Acht keer werd het gelijk en er werd tien keer verloren. Japan heeft zich voor het WK gekwalificeerd door in de kwalificatiepoule tweede te worden achter Saudi-Arabië. Hierdoor werd Australië veroordeeld tot de play-offronde. Ook werkte Japan dit jaar een heel aantal oefenwedstrijden af. Zo maakte Samurai Blue het Brazilië heel lastig en verloor het maar met 0-1. Paraguay werd met 4-1 verslagen en ook de Verenigde Staten werden met 2-0 geklopt. Tegen Oranje-opponent Ecuador lukte het echter niet om te scoren. Die wedstrijd eindigde in een 0-0 gelijkspel. Japan oefent op 17 november nog een keer tegen Canada. Op 23 november begint het echte werk, want dan is Duitsland de tegenstander op het WK. Op 27 november is Costa Rica de volgende opponent en op 30 november staat de laatste groepswedstrijd tegen Spanje op het programma.