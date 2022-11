Afvallers stromen binnen: ook geen WK voor Brobbey en Gravenberch

Vrijdag, 11 november 2022 om 10:57 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:22

In aanloop naar de bekendmaking van de definitieve WK-selectie worden steeds meer afvallers bekend. Nadat de Gelderlander vrijdagochtend al bekendmaakte dat Jasper Cillessen niet tot het definitieve keurkorps behoort, voegt De Telegraaf toe dat ook Brian Brobbey en Ryan Gravenberch hun koffers kunnen pakken om op vakantie te gaan. Bondscoach Louis van Gaal heeft alle afvallers middels een telefoontje op de hoogte gebracht, zo klinkt het.

In totaal moeten dertien spelers afvallen uit de 39-koppige voorselectie. Van Gaal mag met maximaal 26 op pad voor het WK in Qatar. Vrijdagmiddag rond 12.00 uur wordt bekend wie zich definitief kunnen opmaken voor het mondiale eindtoernooi. Een uur later, omstreeks 12.55 uur, geeft Van Gaal in een speciaal ingelaste persconferentie en toelichting op zijn keuzes. Vorig jaar maakte de KNVB de spelers per linie bekend, maar dat zal dit jaar niet gebeuren.

Naast Brobbey en Gravenberch is er ook geen WK voor Guus Til, Micky van de Ven, Devyne Rensch en Mitchel Bakker, verzekert De Telegraaf. Davy Klaassen, Xavi Simons en Jeremie Frimpong lijken zich wel op te kunnen maken voor het toernooi. Zij werden nog niet gebeld. Laatstgenoemde wordt gezien als belangrijkste backup van Denzel Dumfries aan de rechterkant. Simons kan zowel op de nummer 10-positie als aanvaller uit de voeten. De aanvaller annex middenvelder maakt dit seizoen indruk bij PSV.

Martijn Krabbendam van Voetbal International weet dat ook Vincent Janssen zich mag gaan opmaken voor het WK. De aanvaller keerde deze zomer terug naar Europa en wist zich via Royal Antwerp in de definitieve selectie te voetballen. Tegen Polen (0-2) nam Janssen de assist bij de tweede treffer van Steven Bergwijn voor zijn rekening. Drie dagen later tegen België startte hij in de basis en werd hij halverwege het duel vervangen door Kenneth Taylor. Janssen moet bij Oranje fungeren als aanspeelpunt, maar wordt niet gezien als basisspeler tijdens het WK.