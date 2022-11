‘Qatar doet belofte: dronkenschap getolereerd; lhbti’ers niet vervolgd’

Vrijdag, 11 november 2022 om 10:46 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:58

Fans op het WK hoeven zich geen zorgen te maken. Qatar heeft supporters beloofd dat ze dronken mogen worden, demonstreren is toegestaan en lhbti’ers niet hoeven te vrezen voor vervolging als zij uitkomen voor hun geaardheid. Dat staat in een document dat in handen is van het Algemeen Dagblad.

Het document is eerder gedeeld door Qatar met de KNVB en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hierin staan onder meer afspraken tussen de organisatie van het toernooi en de Qatarese politie. “Er is ‘clementie ten aanzien van gedrag dat geen bedreiging vormt voor de fysieke integriteit of eigendommen”, zo wordt door het AD uit het document geciteerd.

Qatar zou daarnaast hebben beloofd dat fans mogen demonstreren en dat er ook sprake is van persvrijheid. “Demonstraties worden toegestaan zolang het geen ‘veiligheidsissue’ wordt. Spandoeken zijn toegestaan zolang ze ‘respectvol’ zijn.” Tot slot hoeven ook mensen uit de lhbti-gemeenschap niet te vrezen voor vervolging.

De FIFA en Qatar bevestigen echter nergens dat het om officiële richtlijnen gaat. Ronan Evain, voorzitter van belangenvereniging Football Supporters Europe, zegt dat zolang de autoriteiten niet duidelijk bevestigen dat bepaalde uitingen niet strafbaar zijn tijdens het WK, je rekening moet blijven houden met de wetten die in Qatar gelden. “Wij zijn al heel lang met Qatar in gesprek, maar het blijft altijd bij zachte toezeggingen. Daardoor is nog steeds onduidelijk met welke risico’s fans rekening moeten houden als ze die kant op reizen.”