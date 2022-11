‘Avontuur bij Ajax is definitief ’gesloten boek‘ voor achttienjarig talent’

Vrijdag, 11 november 2022 om 10:45 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:47

Ajax gaat het aflopende contract van Jeppe Kjaer niet verlengen, verzekert het Deense BT Sport. De achttienjarige aanvaller heeft nog een verbintenis tot volgend jaar zomer, maar mag op zoek naar een nieuwe uitdaging. Gesproken wordt over een terugkeer naar zijn geboorteland, maar serieuze interesse is er nog niet getoond. Kjaer werd twee jaar geleden overgenomen van het Deense AC Horsens, maar wist zijn debuut in de Amsterdamse hoofdmacht nooit te maken.

Ajax betaalde in de zomer van 2020 naar verluidt zo'n twee miljoen euro voor Kjaer. De vleugelspeler kwam op dat moment ook uit voor Denemarken Onder 17, maar wist in Amsterdam nooit door te breken. De Deen begon in de Onder 18 en verhuisde deze zomer naar het beloftenteam. Daar kwam hij dit seizoen tot twee hele korte invalbeurten, tegen NAC Breda en Willem II. In totaal kwam hij zo'n vijf schamele minuten in actie voor Jong Ajax.

Kjaer werd voor zijn overstap naar Ajax in Denemarken lange tijd gezien als een van de grootste talenten in de Superliga. Hij maakte als zestienjarige zijn debuut voor AC Horsens en werd geroemd om zijn technische speelstijl. Een doorbraak bij Ajax liet echter op zich wachten. BT Sport spreekt nu van een 'gesloten boek' en weet dat het contract van de jongeling niet verlengd gaat worden omdat hij 'te ver van het eerste elftal verwijderd zou zijn'.

Het Deense medium meldt tegelijk dat clubs uit Denemarken nog niet concreet hebben geïnformeerd naar de situatie van Kjaer. Geïnteresseerde clubs zouden de achttienjarige buitenspeler naar verluidt in januari al op kunnen halen. In dat geval houdt Ajax er nog een bescheiden transfersom aan over. Ook Noorwegen, Zweden, België en Nederland worden genoemd als mogelijk vervolgbestemmingen. Geruchten over een transfer naar FC Nordsjaelland werden al snel de kop in gedrukt.