‘Ik zou altijd kiezen voor Janssen, Brobbey heeft te weinig laten zien'

Vrijdag, 11 november 2022 om 09:33 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 09:36

Vrijdagmiddag maakt Louis van Gaal zijn 26-koppige selectie voor het WK in Qatar bekend. De bondscoach van het Nederlands elftal moet onder meer in de voorhoede enkele knopen doorhakken. Vijf centrumspitsen haalden de voorselectie. Voormalig Oranje-international Kees Kist is van mening dat Vincent Janssen de voorkeur moet krijgen boven Brian Brobbey.

Memphis is volgens 21-voudig international Kist onomstreden in de WK-selectie van Van Gaal, terwijl de voormalig profvoetballer ook Luuk de Jong mee zou nemen naar Qatar. “Ik vind de keuze niet zo moeilijk. Naast Memphis Depay moet je natuurlijk altijd Luuk de Jong meenemen”, zegt Kist tegenover De Telegraaf. “Dat is een sterke jongen, die rotzooit schopt in de zestien van de tegenstander en een fantastische kopper is.”

Als derde spits geeft Kist de voorkeur aan Janssen. “??Dat is een spits met wie je ook andere systemen kunt spelen. Een jongen die aanspeelbaar is, ballen vasthoudt en zorgt dat anderen beter kunnen spelen. Als de keuze tussen Vincent Janssen en Brian Brobbey gaat, dan is die voor mij duidelijk. Ik vind dat het WK te vroeg komt voor Brobbey. Die heeft nog te weinig laten zien.”

Kist sluit tot slot niet uit dat Van Gaal er ook voor kiest om Wout Weghorst te selecteren voor het WK in Qatar. “Wat Wout Weghorst betreft, zou ik me kunnen voorstellen dat Van Gaal hem toch meeneemt, als Depay niet fit genoeg is om direct te gaan spelen. Dan is het misschien verstandig om nog een vierde spits mee te nemen, maar dan moet je elders in de selectie weer een speler laten vallen”, aldus Kist.