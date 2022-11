Kieft kritisch op ‘in verval geraken Ajax’: ‘Dat is een slechte aankoop'

Vrijdag, 11 november 2022 om 08:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:34

Voor Wim Kieft komt het verval bij Ajax niet als een grote verrassing. De Amsterdammers gingen zondag met 1-2 onderuit tijdens de Eredivisie-topper tegen PSV en morsten woensdagavond opnieuw punten in de Johan Cruijff ArenA tegen Vitesse (2-2). De analist is kritisch op onder meer Alfred Schreuder, Calvin Bassey en Remko Pasveer.

Door het puntverlies tegen PSV en Vitesse bezet Ajax momenteel de derde plaats in de Eredivisie. “Het loopt niet lekker in Amsterdam”, zegt Wim Kieft bij Vandaag Inside. “Crisis? Dat is het natuurlijk wel. Wat je vaak ziet met elftallen die zoveel succes hebben gehad: spelers zien iedereen weggaan, ploeggenoten maken klappers en worden zelf ook een beetje ontevreden. Álvarez wilde weg in de zomer, Kudus wilde weg.”

Toch is Schreuder volgens Kieft debet aan de mindere resultaten van Ajax. "Er komt een nieuwe trainer met nieuwe ideeën, maar wat die ideeën precies zijn… Die heeft hij nog niet helemaal duidelijk kunnen maken", zegt de analist grappend. "Schreuder blijft ook maar wisselen, daarmee wek je nog meer ontevredenheid natuurlijk. Op een gegeven moment gaat het ook gewoon tegenzitten. Dat is wel een heel normaal verval. Dat hadden wij vroeger ook bij PSV. Twee jaar lang wonnen we alles. De Europa Cup, de beker, kampioenschappen. En op een gegeven moment treedt er gemakzucht en verzadiging op. De grote namen, Tadic en Blind, worden ouder. Het is allemaal wel een beetje te verklaren.”

Kieft is van mening dat onder anderen Pasveer tegen PSV en Vitesse door het ijs zakte. "Die keeper (Remko Pasveer, red.). Ik heb een tijdje geleden geroepen: ‘Die moet in het Nederlands elftal’. Alleen zag hij er heel slecht uit bij die twee tegengoals van Vitesse.” Calvin Bassey wordt eveneens niet gespaard. “Deze jongen kan gewoon niet voetballen, hij is zo wild. Hij is snel en fysiek oké, maar hij is de eerste slechte aankoop die Ajax gedaan heeft.”