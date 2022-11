AD voorspelt: Noppert bij 21 spelers die zeker zijn van WK-selectie Van Gaal

Vrijdag, 11 november 2022 om 07:50 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 08:00

Vrijdagmiddag maakt bondscoach Louis van Gaal zijn 26-koppige selectie voor het WK in Qatar bekend. Volgens het Algemeen Dagblad lijken 21 spelers al zeker te zijn van hun plek in de selectie. De ochtendkrant verwacht dat onder meer Andries Noppert meegaat naar Qatar.

Van Gaal zal uit het rijtje Noppert, Remko Pasveer, Jasper Cillessen, Justin Bijlow en Mark Flekken drie keepers moeten selecteren. Het Algemeen Dagblad neemt een kijkje in het hoofd van de bondscoach en verwacht dat de sluitpost van sc Heerenveen de enige doelman is die zeker is van zijn plek. “Andries Noppert mee naar Qatar, dat zal veel mensen verrassen, maar als potentiële penaltykeeper heeft óók hij een specifiek profiel”, schrijft journalist Maarten Wijffels. “In kwaliteit ontlopen de overige doelmannen elkaar weinig, een onomstreden Edwin van der Sar zit er niet bij. Het zei genoeg dat Van Gaal ze allemaal uitprobeerde afgelopen jaar.”

In de defensie kan het volgens het AD alle kanten op voor Devyne Rensch, Jeremie Frimpong, Micky van de Ven, Pascal Struijk en Sven Botman, terwijl Mitchell Bakker de grootste kans heeft om af te vallen. Op het middenveld zou dat gelden voor Ryan Gravenberch, Guus Til en Jordy Clasie. Achter de naam van Kenneth Taylor staat nog een vraagteken. Wijffels verwacht dat Simons wel al zeker is van een plek in de WK-selectie van de 71-jarige bondscoach. “Van Gaal zoekt ook al een jaar naar iemand die bijvoorbeeld rechts voorin kan spelen. Simons heeft die veelzijdigheid. De 19-jarige PSV'er zat nog nooit bij Oranje, maar Jong Oranje-coach Erwin van de Looi zei laatst al dat hij 'positief over hem heeft geadviseerd' bij de bondscoach.”

Tot slot dienen er ook in de voorhoede knopen doorgehakt te worden. Wijffels voorziet een uitverkiezing voor onder meer Vincent Janssen en Luuk de Jong, terwijl Donyell Malen en Brian Brobbey moeten vrezen. “Janssen viel in september sterk in tegen Polen. Zijn concurrent Brian Brobbey brak bij Ajax nog altijd niet écht door. Datzelfde geldt voor Donyell Malen bij Borussia Dortmund”

De 21 zekere WK-gangers volgens het Algemeen Dagblad:

Doel: Andries Noppert (sc Heerenveen)

Verdediging: Denzel Dumfries en Stefan de Vrij (beiden Internazionale), Jurriën Timber en Daley Blind (Ajax), Matthijs de Ligt (Bayern München, Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Tyrell Malacia (Manchester United).

Middenveld: Teun Koopmeiners en Marten de Roon (beiden Atalanta), Steven Berghuis en Davy Klaassen (beiden Ajax), Frenkie de Jong (Barcelona), Cody Gakpo en Xavi Simons (beiden PSV).

Aanval: Memphis Depay (Barcelona), Vincent Janssen (Royal Antwerp), Luuk de Jong (PSV), Steven Bergwijn (Ajax), Noa Lang (Club Brugge).