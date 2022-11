Loting achtste finales EFL Cup levert één enorme kraker op

Vrijdag, 11 november 2022 om 06:59 • Jordi Tomasowa

Bekerhouder Liverpool wacht in de achtste finale van de EFL Cup een ontmoeting met Manchester City. De twee topploegen werden donderdag bij de loting aan elkaar gekoppeld, terwijl Erik ten Hag met Manchester United af zal moeten rekenen met Burnley om de kwartfinales te bereiken.

City was woensdagavond nog in eigen huis met 2-0 te sterk voor Chelsea, waar Hakim Ziyech in de basis stond. De doelpunten kwamen op naam van Riyad Mahrez en Julián Álvarez. Een jeugdig Liverpool had dezelfde avond een stuk meer moeite om tot de achtste finales van het bekertoernooi door te dringen. The Reds bereikten de volgende ronde uiteindelijk door na strafschoppen te winnen van derdedivisionist Derby County. Tijdens de penaltyserie werd Caoimhín Kelleher de grote held door driemaal een strafschop te keren.

De ontmoeting tussen Liverpool en City in de achtste finale van de EFL Cup wordt de derde onderlinge ontmoeting van het seizoen. Jürgen Klopp won eind augustus voor het eerst in zijn carrière de Community Shield door Josep Guardiola op een 3-1 nederlaag te trakteren. In de elfde speelronde van de Premier League was Liverpool op Anfield opnieuw te sterk voor the Citizens. Mohamed Salah was in oktober een kwartier voor tijd verantwoordelijk voor de enige treffer.

Het Manchester United van Ten Hag werd bij de loting gekoppeld aan Burnley, dat onder manager Vincent Kompany koploper in de Engelse Championship is. De enige andere Premier League-ontmoeting in de achtste finales van de EFL Cup gaat tussen Newcastle United en AFC Bournemouth. De wedstrijden worden in de week van 19 december gespeeld, direct na de WK-finale in Qatar.