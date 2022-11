Arne Slot spreekt na nipte zege andermaal over spitsendilemma Feyenoord

Donderdag, 10 november 2022 om 23:54 • Wessel Antes • Laatste update: 23:59

Arne Slot is niet tevreden over de volledige prestatie van Feyenoord tegen Cambuur, zo zegt hij voor de camera’s van ESPN. De Rotterdammers wonnen donderdagavond in eigen huis slechts met 1-0 van Cambuur. Slot ziet dat zijn elftal moeite heeft met het creëren van kansen en sprak daarnaast opnieuw over het spitsendilemma bij Feyenoord: Danilo of Santiago Giménez.

“Ik vind dat wij nog meer kansen moeten creëren”, aldus Slot. “Je zou misschien zeggen dat ik vind dat we ze meer binnen moeten schieten, maar dat vind ik niet. Ik vind dat wij beter aan de bal moeten zijn. Tuurlijk hebben we een paar leuke kansen gehad, maar op het einde is het nog billenknijpen. Dan heb je gewoon geluk dat hij er niet in gaat.” Cambuur werd in de slotfase nog gevaarlijk via kansjes voor Michael Breij en Felix Mambimbi.

Hoewel Slot net als tegen FC Volendam (0-2 winst) afgelopen zondag met Danilo begon, is de invulling van de spitspositie nog geen uitgemaakte zaak. “Het zijn beide spitsen die de goals maken, dus dat is heel prettig. Ze zitten wat dat betreft dicht bij elkaar. Je wilt uiteindelijk ook eens een spits laten staan als hij een keer niet scoort. Danilo heeft afgelopen keer wel gescoord dus iedereen denkt dat het team nu staat, maar ik kan nog niet beloven dat zondag dezelfde elf gaan spelen. Acht, negen of tien namen kun je het hele seizoen wel opschrijven, maar niet als er blessures zijn. Alleen de spitspositie is soms nog wel een keuze.”

Aanvoerder Orkun Kökcü vindt ook dat Feyenoord wedstrijden eerder in het slot moet gooien. “Je komt 1-0 voor en begint daarmee goed aan de wedstrijd. Net als afgelopen zondag. Vervolgens creëer je genoeg kansen, maar als het dan 1-0 blijft, wordt het onnodig spannend. Dan gaat het de tweede helft veel moeizamer. Als je meer doelpunten maakt voetbal je het makkelijker uit.” Toch is de 21-jarige middenvelder tevreden met de Rotterdamse zege. “Uiteindelijk heb je gedaan wat je moet doen: drie punten. Dat is het belangrijkste vandaag!”