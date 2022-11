Stengs scoort en Janssen pakt rood bij moeizame bekerzege Royal Antwerp

Donderdag, 10 november 2022 om 23:09 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:08

Royal Antwerp FC heeft donderdagavond na penalty’s de achtste finales van de Croky Cup bereikt. Op bezoek bij Waasland-Beveren stond het na verlenging nog 2-2, waarna de ploeg van Mark van Bommel de strafschoppenserie met 2-4 won. Er was een hoofdrol weggelegd voor twee Nederlanders: Vincent Janssen pakte al vroeg een rode kaart, terwijl Calvin Stengs Antwerp vlak voor rust op voorsprong zette.

Behalve Janssen en Stengs stond er nog een Nederlander op het veld: bij Waasland-Beveren was de keeper Beau Reus. Daarnaast was er een basisplek voor voormalig Eredivisionisten Dries Wuytens (Waasland-Beveren) en Toby Alderweireld (Antwerp). De reden dat Janssen al vroeg in de wedstrijd van het veld gestuurd werd, was een opstootje met tegenstander Aleksandar Vukotic. De verdediger haalde Janssen neer, waarna de spits een slaande beweging maakte naar de Serviër. Vukotic kreeg geel, Janssen kon gaan douchen.

We bekeren verder na strafschoppen! ????? pic.twitter.com/mGfudvVmOI — Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 10, 2022

Antwerp kwam vlak voor rust alsnog op voorsprong. Nadat Christopher Scott en Jelle Bataille kansen op de openingstreffer hadden gemist, was het via Stengs wel raak. De buitenspeler baande zich een weg in het vijandelijke strafschopgebied en werkte de bal half struikelend in het doel. In de tweede helft duurde het even voordat er weer kansen gecreëerd werden, maar de eerste echte kans voor de thuisploeg leverde via Dieumerci Mbokani meteen de gelijkmaker op. Een kwartier voor tijd maakte Mbokani ook de 2-1, waarna het een moeilijk verhaal voor de tien man van Antwerp leek te worden. Door een eigen doelpunt van Katuku Tshimanga in de 81ste minuut stond na negentig minuten echter alsnog de 2-2 op het bord.

In de eerste helft van de verlenging leken beide ploegen bang te zijn om een doelpunt te incasseren, waardoor er weinig risico’s werden genomen en geen echte kansen werden gecreëerd. De grootste was voor Michael Frei, maar hij kopte op aangeven van Alderweireld naast. Penalty’s moesten uiteindelijk uitwijzen wie er door zou bekeren, en door missers van Kévin Hoggas (panenka gestopt door doelman Jean Butez) en Mbokani (over) trok Antwerp aan het langste eind.