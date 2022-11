Malacia en Van de Beek nemen met United revanche op Aston Villa in EFL Cup

Donderdag, 10 november 2022 om 22:58 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 23:01

Manchester United heeft donderdag met veel moeite de achtste finales van de EFL Cup bereikt. De ploeg van Erik ten Hag kwam tegen Aston Villa twee keer op achterstand, maar wist uiteindelijk met 4-2 te winnen. Tyrell Malacia en Donny van de Beek begonnen in de basis bij United, terwijl Cristiano Ronaldo niet bij de wedstrijdselectie van the Mancunians zat.

Ten Hag koos voor een aantal andere basisspelers dan afgelopen zondag, toen United in de competitie nog met 3-1 verloor van Aston Villa. Zo ontbraken donderdagavond behalve Ronaldo onder meer David de Gea, Luke Shaw en Lisandro Martínez. Op de plek van Shaw startte Tyrell Malacia, terwijl Anthony Martial op de plek van Ronaldo in de spits begon. Ook bij Aston Villa waren er flink wat wijzigingen in het basiselftal. Leon Bailey en Lucas Digne, zondag nog trefzeker, begonnen bijvoorbeeld allebei op de bank.

?? Wat gebeurt er op Old Trafford! Weer weet United snel een achterstand te herstellen. Nadat Diogo Dalot de bal in eigen doel had gewerkt, weet Marcus Rashford United weer naast Villa te zetten. ?? Live: https://t.co/KRTkH8hDUc#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/2TcEzVUw5q — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) November 10, 2022

Ondanks dat United aan het begin van het duel het meeste balbezit had, duurde het even voordat er een echte kans ontstond. Pas halverwege de eerste helft was Diogo Dalot dichtbij met een kopbal die over het doel van Robin Olsen ging. Ook de bezoekers kwamen niet verder dan één kans in de eerste helft: Douglas Luiz was bijna trefzeker uit een corner, maar Scott McTominay wist de bal voor de lijn weg te halen.

De tweede helft was een stuk vermakelijker. Al na vijf minuten was er twee keer gescoord: eerst bleef Ollie Watkins koel oog in oog met doelman Martin Dúbravka, waarna Martial op aangeven van Bruno Fernandes voor de 1-1 zorgde. Na een uur spelen kwam Villa opnieuw op voorsprong, toen Dalot een kopbal van Bailey ongelukkig achter Dúbravka tikte. Opnieuw konden de bezoekers echter niet lang van hun voorsprong genieten, want in de 67ste minuut maakte Marcus Rashford na goed doorzetten de 2-2. Olsen, die United een kwartier voor tijd met twee reddingen het scoren nog had belet, kon zich de 3-2 aanrekenen. De Zweedse doelman leverde de bal zomaar in bij United, waarna Fernandes met buitenkant voet de 3-2 op het bord zette. McTominay zorgde voor het slotakkoord. Nadat hij eerder de lat nog had geraakt, besliste hij het duel in de blessuretijd definitief: 4-2.