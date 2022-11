Justin Kluivert laat Valencia-aanhang eindelijk weer juichen in Estadio Mestalla

Donderdag, 10 november 2022 om 22:20 • Wessel Antes

Justin Kluivert en Valencia hebben vanavond na ruim een maand eindelijk weer drie punten bijgeschreven in LaLiga. In eigen huis waren Los Che Els Taronges met 3-0 te sterk voor Real Betis. Kluivert was verantwoordelijk voor de derde treffer van de thuisploeg, door met zijn verkeerde been koelbloedig af te ronden. Het was de eerste thuisoverwinning voor Valencia sinds 17 september.

De wedstrijd in Estadio Mestalla ging op en neer tot Betis-verdediger Edgar González met zijn tweede gele kaart het veld moest ruimen. Vanaf dat moment gooide de thuisploeg alle remmen los. De openingstreffer was voor André Almeida die een vrije trap heerlijk achter keeper Rui Silva krulde. Bij de tweede treffer verdiende Kluivert een makkelijk gegeven strafschop, die werd benut door invaller Hugo Guillamón.

Het slotakkoord was voor Kluivert zelf, die na een goede pass van sterspeler José Gayà alleen op Silva afging. De rechtsbuiten verschalkte de Portugese sluitpost van Betis vervolgens op koelbloedige wijze met zijn linkerbeen. Voor Kluivert was het zijn eerste doelpunt sinds 7 oktober, toen Valencia voor het laatst won op bezoek bij Osasuna. Valencia begeeft zich door de overwinning op de tiende plaats in LaLiga, terwijl Betis blijft hangen op de zesde plaats.