Feyenoord wint nipt op onvergetelijke avond voor Quilindschy Hartman

Donderdag, 10 november 2022 om 21:52 • Wessel Antes • Laatste update: 21:58

Feyenoord heeft donderdagavond een belangrijke maar nipte 1-0 zege kunnen boeken op Cambuur. De Rotterdammers kwamen al vroeg op voorsprong en leken voor een monsterscore te gaan, maar uiteindelijk zat er behoorlijk wat zand in de motor. Voor Quilindschy Hartman werd het desalniettemin een onvergetelijke avond: de linksback werd matchwinner met zijn eerste doelpunt als profvoetballer dankzij een overtuigende uithaal.

Slot voerde geen wijzigingen in zijn opstelling ten opzichte van het gewonnen Eredivisie-duel met FC Volendam (0-2). In de spits kreeg Danilo wederom de voorkeur boven Santiago Giménez, terwijl Hartman het op de linksbackpositie mocht laten zien. Dat ging wederom ten koste van Marcos López. Het driemansmiddenveld werd gevormd door Quinten Timber, Sebastian Szymanski en Orkun Kökçü. Danilo werd voorin vergezeld door Javairô Dilrosun (rechts) en Igor Paixão (links).

? De allereerste goal in het shirt van @Feyenoord voor Quilindschy Hartman.#feycam pic.twitter.com/cMEL1yQxME — ESPN NL (@ESPNnl) November 10, 2022

Feyenoord schoot geweldig uit de startblokken, want na vier minuten werd de score al geopend. Na voorbereidend werk van Paixão en Dávid Hancko belandde de bal uit de rebound voor de voeten van Hartman, die van dichtbij raak schoot: 1-0. Het was de eerste treffer voor de linksback in het shirt van Feyenoord. In de fase die volgde werden de Rotterdammers vooral gevaarlijk met schoten uit de tweede lijn. Zo zag Kökçu zijn schot naast gaan en Timber stuitte op doelman João Virgínia. Na een klein half uur spelen kwam ook Hancko dicht bij de 2-0, maar zijn kopbal belandde op de paal.

Cambuur noteerde zijn eerste kans van de wedstrijd pas in de 32ste speelminuut, toen Jamie Jacobs voor het doel van Justin Bijlow opdook maar de voorzet van Remco Balk niet het gewenste vervolg kon geven. Op slag van het rustsignaal kwam Feyenoord wederom goed weg: Leon Bergsma kopte op de paal Even voor de kans van Cambuur verzuimde Paixão binnen te knikken. De Braziliaan slaagde er niet in de bal in de hoek te plaatsen, waardoor Virgínia redding kon brengen.

In het eerste kwartier van de tweede helft was de amusementswaarde in De Kuip beperkt. In een poging de status quo te doorbreken bracht Slot Giménez binnen de lijnen ten koste van Danilo. De Mexicaan miste enkele minuten later twee kansen. Eerst was Marco Tol belangrijk voor Cambuur zijn inzet van de lijn te halen. Bij de tweede mogelijkheid schoot Giménez wild over.

Hoewel de Leeuwarders in de laatste tien minuten flink aandrongen met kansjes voor Michael Breij en Felix Mambimbi, wist Feyenoord stand te houden. Daardoor klimmen de Rotterdammers over aartsrivaal Ajax heen op de ranglijst in de Eredivisie. Zondag wacht de laatste wedstrijd van Feyenoord voor het WK begint. Stadsgenoot Excelsior is dan de tegenstander in De Kuip. Cambuur speelt de Friese derby uit bij sc Heerenveen.