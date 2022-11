Selectie Nederlands elftal gaat in Qatar in gesprek met twintig arbeidsmigranten

Donderdag, 10 november 2022 om 21:29 • Sam Vreeswijk

De selectie van het Nederlands elftal heeft op donderdag 17 november een ontmoeting met een groep van twintig arbeidsmigranten in Qatar. Dat laat de KNVB in een persbericht weten. Oranje wil daarmee aandacht vragen voor de situatie van de arbeidsmigranten in Qatar. De ontmoeting vindt plaats na afloop van een voor de pers openbare training.

De KNVB laat weten dat de ontmoeting wordt georganiseerd door de FIFA en de KNVB, in samenwerking met de internationale vakbond BWI. “BWI is goed bekend met deze twintig arbeidsmigranten en weet dat de meesten van hen aan de voetbalstadions in Qatar hebben gewerkt, wat een expliciete wens was van de spelers van het Nederlands elftal”, aldus de KNVB.

Bondscoach Louis van Gaal laat weten: “We gaan in de eerste plaats naar Qatar om wereldkampioen te worden, maar we kijken natuurlijk verder dan alleen voetbal. We hebben ons in de afgelopen anderhalf jaar meerdere keren laten bijpraten over de omstandigheden in Qatar. Als team vinden we het belangrijk de mensen om wie het gaat te ontmoeten. We nodigen ze daarom op onze training uit om ze ook een mooie herinnering mee te geven.” Behalve gesprekken met de spelers en de pers, krijgen de arbeidsmigranten ook de gelegenheid om zelf te voetballen.

Vorig jaar, bij de start van de WK-kwalificatiereeks, maakte het Nederlands elftal op het veld al een statement voor veranderingen in WK-gastland Qatar. Tegen Letland kwamen de spelers van Oranje het veld op in zwarte shirts met daarop de boodschap 'Football Supports Change', ofwel 'voetbal ondersteunt verandering'. Een maand daarvoor berichtte The Guardian dat er in totaal minimaal 6.500 arbeidsmigranten uit Sri Lanka, Bangladesh, India, Nepal en Pakistan stierven bij de bouw van de WK-stadion in Qatar.