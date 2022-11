Juventus boekt ondanks direct rood Alex Sandro vijfde zege op rij in Serie A

Donderdag, 10 november 2022 om 20:41 • Mart van Mourik

Juventus heeft donderdagavond met veel moeite zijn vijfde zege op rij geboekt in de Serie A. Op bezoek bij Hellas Verona beleefde la Vecchia Signora een loodzware avond, maar uiteindelijk zorgde Moise Kean voor de beslissing: 0-1. Dankzij de overwinning stijgt Juve voorlopig naar de derde plek en wordt de achterstand op AC Milan verkleind tot twee punten. Napoli gaat de vijftiende speelronde in als koploper en geniet een voorsprong van tien punten op de ploeg uit Turijn.

Trainer Massimiliano Allegri had meerdere wijzigingen in petto ten opzichte van het gewonnen duel met Internazionale (2-0). Onder de lat moest Wojciech Szczesny plaatsmaken voor Mattia Perin en in het centrum van de verdediging kreeg Leonardo Bonucci de voorkeur boven Bremer, die ten koste van Alex Sandro als linkercentrumverdediger fungeerde. Het middenveld werd in tact gelaten door de keuzeheer, terwijl Arkadiusz Milik ditmaal Kean vergezelde in de voorhoede.

Het ???????????? even, maar daar is hij dan! ??

Moise Kean haalt de brilstand van het scorebord ??#ZiggoSport #SerieA #VeronaJuve pic.twitter.com/EX0Ds5bccD — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) November 10, 2022

De bezoekers hadden veel moeite met het catenaccio-voetbal van Hellas Verona, dat in de eerste helft weinig weggaf. Juventus oogde erg ongeïnspireerd en dat kwam de amusementswaarde niet ten goede. Het duurde zelfs tot vier minuten na rust voordat het eerste serieuze gevaar van de wedstrijd werd gesticht. Pawel Dawidowicz kreeg de bal aangespeeld in het zestienmetergebied en nam het doel van Perin onder vuur, maar zijn inzet ging rakelings naast. Aan de overzijde was het ruim tien minuten later wél raak.

Adrien Rabiot had een pass in huis op Kean, die via het been van Dawidowicz doelman Lorenzo Montipo kansloos liet: 0-1. In de 84ste minuut dacht Verona een uitgelezen mogelijkheid te krijgen om de stand te nivelleren. Na een overtreding van Bonucci kende arbiter Marco Di Bello een penalty toe aan de thuisploeg, maar hij rectificeerde zijn beslissing na het bekijken van de videobeelden: geen strafschop. In de blessuretijd kreeg Alex Sandro nog een directe rode kaart van Di Bello. De Braziliaan trok aan de noodrem en gaf net buiten de zestien een harde duw aan Kevin Lasagna, die daardoor ten val kwam en een scoringskans ontnomen werd. Uit de vrije trap die volgde kon Verona geen potten breken.