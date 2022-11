Ronaldo niet bij wedstrijdselectie United; Van de Beek en Malacia staan basis

Donderdag, 10 november 2022 om 20:19 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:21

De opstelling van Manchester United is bekend. Donderdagavond neemt de ploeg van manager Erik ten Hag het in de EFL Cup op tegen Aston Villa in een poging de achtste finale te bereiken. De oefenmeester heeft meerdere wijzigingen in petto ten opzichte van afgelopen zondag, toen er in de Premier League met 3-1 werd verloren van the Villans. In tegenstelling tot Donny van de Beek en Tyrell Malacia speelt Cristiano Ronaldo niet, terwijl doelman Martin Dubravka debuteert bij United.

Waar Ronaldo afgelopen weekend nog als aanvoerder begon in de spitspositie, zit hij ditmaal niet eens bij de wedstrijdselectie. Onder de lat wordt David de Gea vervangen door Dubravka, die voor zich een viermansverdediging heeft. Malacia krijgt op de linksbackpositie de voorkeur oven Luke Shaw, terwijl Diogo Dalot zijn plek rechtsachterin behoudt. Het hart van de defensie wordt gevormd door Victor Lindelöf en Harry Maguire. Laatstgenoemde krijgt de voorkeur boven Lisandro Martínez, die vermoedelijk rust krijgt.

Op het middenrif is onder meer Van de Beek terug te vinden. De Nederlander krijgt voor de derde keer op rij het vertrouwen van zijn manager, ondanks dat hij na zijn optreden tegen Villa veel kritiek te verwerken kreeg. “Erik ten Hag is waarschijnlijk de enige manager op aarde die had kunnen bedenken om Donny van de Beek te laten starten”, zo schreef Manchester Evening News na afloop van de 3-1 nederlaag. Het middenveld wordt gecompleteerd door Fred en Scott McTominay.

Ten Hag heeft verder gekozen voor een driemansvoorhoede. Anthony Martial mag bij afwezigheid van Ronaldo invulling geven aan de spitspositie, terwijl Marcus Rashford ten koste van Garnacho de linkerflank bestrijkt. Bruno Fernandes wordt verschoven en moet voor dreiging zorgen vanaf de rechtsbuitenpositie. De aftrap op Old Trafford vindt plaats om 21.00u en het duel staat onder leiding van arbiter David Coote.

Opstelling Manchester United: Dubravka; Dalot, Maguire, Lindelöf, Malacia; Fred, McTominay, Van de Beek; Fernandes, Martial, Rashford.