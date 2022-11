Kamp Karsdorp luistert met verbazing naar uitspraken Mourinho en eist uitleg

Donderdag, 10 november 2022 om 19:45 • Mart van Mourik

Johan Henkes heeft zich verbaasd over de uitspraken van trainer José Mourinho aan het adres van Rick Karsdorp. De zaakwaarnemer van de Nederlandse rechtsback laat in een reactie op de woede-uitbarsting van de Portugees aan de NOS weten ‘uitleg van de club' te eisen over de tirade.

Woensdagavond had de oefenmeester na afloop van het Serie A-duel met Sassuolo (1-1) een woede-uitbarsting op de persconferentie, die, volgens Corriere dello Sport, volledig gericht was aan de Nederlandse rechtsback. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en ik vond er één niet leuk.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Hoewel Mourinho geen naam wilde noemen, werd duidelijk later op de avond in de Italiaanse media duidelijk dat de speler in kwestie Karsdorp was. “Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken.” De woorden van Mourinho zijn in het verkeerde keelgat geschoten van Henkes. "We zijn verbaasd over de uitspraken van Mourinho, die wijzen naar Rick. Zónder dat Mourinho of AS Roma de naam van Rick heeft genoemd. We willen uitleg van de club over de woorden van de trainer, en de wijze waarop hij dat heeft gedaan."

Karsdorp zou niet alleen in de media gefileerd zijn door Mourinho, want de Italiaanse media verzekeren dat de coach ook in de kleedkamer tekeer is gegaan tegen de rechtsachter. Zo ga je niet om met een speler die al vijf jaar voor AS Roma speelt”, zo besluit Henkes. Karsdorp kwam in de huidige voetbaljaargang tot negen optredens in de Serie A en speelde twee duels mee in de Europa League.