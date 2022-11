Selectie Portugal: Ronaldo speelt vijfde WK; 146-voudig international ontbreekt

De definitieve selectie van Portugal voor het WK 2022 in Qatar is bekend. Bondscoach Fernando Santos heeft met António Silva mogelijk de meest opvallende naam geselecteerd. De negentienjarige centrumverdediger zit pas sinds afgelopen transferzomer bij het eerste elftal van Benfica en speelde tot dusver slechts één interland namens Jong Portugal. Cristiano Ronaldo is de beoogde aanvoerder van de Portugezen op het WK.

Silva brak in de afgelopen maanden door onder leiding van Roger Schmidt en ziet zijn indrukwekkende prestaties nu beloond worden met een plek in de WK-selectie. In de huidige voetbaljaargang kwam de centrale verdediger al tot zeventien optredens in het eerste. Verder is Ronaldo voor de vijfde keer in zijn carrière aanwezig op een mondiaal eindtoernooi, terwijl ook onder meer João Cancelo, Bruno Fernandes, João Félix, Rafael Leão en Bernardo Silva als grote namen zijn toegevoegd aan de selectie.

Opvallend is verder het ontbreken van de 36-jarige João Moutinho, die al 146 interlands achter zijn naam heeft. Bondscoach Santos had van tevoren al gewaarschuwd dat enkele ervaren spelers de schifting niet zouden overleven. Daarnaast is ook Renato Sanches niet van de partij en moet Gonçalo Guedes Ricardo Horta voor zich dulden in de pikorde. Van Sporting Portugal is er geen enkele speler geselecteerd.

Definitieve selectie Portugal

Keepers: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers), Rui Patrício (AS Roma)

Verdedigers: Diogo Dalot (Manchester United), João Cancelo (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City), António Silva (Benfica), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund)

Middenvelders: João Palhinha (Fulham), Rúben Neves (Wolverhampton Wanderers), Bernardo Silva (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), Matheus Nunes (Wolverhampton Wanderers), Otávio Monteiro (FC Porto), Vitinha (Paris Saint-Germain), William Carvalho (Real Betis)

Aanvallers: André Silva (RB Leipzig), Cristiano Ronaldo (Manchester United), Gonçalo Ramos (Benfica), João Félix (Atlético Madrid), Rafael Leão (AC Milan), Ricardo Horta (SC Braga)