Pierre van Hooijdonk keert met technische functie terug in de voetballerij

Donderdag, 10 november 2022 om 17:28 • Mart van Mourik • Laatste update: 17:31

Pierre van Hooijdonk keert terug bij NAC Breda, zo maakt de club donderdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De oud-spits gaat een technische rol vervullen in de Raad van Commissarissen (RvC) en wordt verantwoordelijk voor het technisch beleid van de club. De aanstelling van Van Hooijdonk is een direct gevolg van een herstructurering van de clubleiding.

Op de website schrijft NAC dat de nieuwe aandeelhouder, het investeerderscollectief NAC = Breda, de onlangs verworven aandelen direct overdraagt aan de Stichting Administratie Kantoor NAC (STAK). Het bestuur van de STAK heeft met dit aandelenpakket nu de volledige zeggenschap over de club: “NAC wordt weer volledig baas in eigen huis”, zo omschrijven de Noord-Brabanders de wijzigingen in de top. “Dit is iets waarvoor veel betrokkenen rondom NAC hard hebben gestreden.”

De STAK beheert de aandelen van NAC, benoemt de RvC van NAC en geeft goedkeuring aan het strategisch plan en de begroting van de club. De RvC benoemt met goedkeuring van de STAK de directie van NAC en heeft ook als taak om toezicht te houden op de directie van NAC. In die RvC wordt nu een functie vrijgemaakt voor Van Hooijdonk, die tussen 1991 en 1995 en in het seizoen 2005/06 voor NAC speelde. Later was hij korte tijd onbezoldigd adviseur van de Bredase clubleiding.

“Van Hooijdonk vervult de functie bij NAC als toezichthouder technische zaken die tevens belast wordt met de ontwikkeling van de de voetbalvisie, de technische plannen en het realiseren van de dagelijkse uitvoering binnen NAC. Als er een nieuwe technisch directeur bij NAC is aangesteld, dan heeft Van Hooijdonk als RvC-lid de portefeuille: het technisch beleid van de club”, zo benadrukt NAC.