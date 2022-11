Italië kan toch land toejuichen op WK: tien namen uit Serie A in één selectie

Czeslaw Michniewicz heeft de definitieve WK-selectie van Polen bekendgemaakt. De bondscoach heeft in zijn selectie een plek ingeruimd voor onder meer Feyenoord-middenvelder Sebastian Szymanski, terwijl Pawel Bochniewicz van sc Heerenveen niet aanwezig zal zijn op het mondiale eindtoernooi in Qatar. De Poolse voorhoede oogt, zoals verwacht, ijzersterk.

De Serie A is de hofleverancier van de ploeg van Michniewicz. De drie doelmannen, Wojciech Szczesny, Lukasz Skorupski en Bartlomiej Dragowski, komen uit voor respectievelijk Juventus, Bologna en Spezia. Ook in de achterhoede staan drie namen die uitkomen op het hoogste niveau in Italië: Bartosz Bereszynski, Jakub Kiwior en Nicola Zalewski. Kamil Glik speelt eveneens in Italië, maar hij komt namens Benevento uit de in de Serie B.

Selekcjoner reprezentacji Polski - Czeslaw Michniewicz oglosil liste zawodników powolanych na turniej finalowy mistrzostw swiata w Katarze. ?????? Bialo-czerwoni w fazie grupowej zagraja z: Meksykiem, Arabia Saudyjska oraz Argentyna. ??#KierunekKatar pic.twitter.com/LuQBdaTn6K — Laczy nas pilka (@LaczyNasPilka) November 10, 2022

Op het middenveld wordt Szymanski vergezeld door twee spelers die actief zijn in de Serie A: Piotr Zielinski (Napoli) en Szymon Zurkowski (Fiorentina). De voorhoede, die het sterkst oogt van alle linies, is uiteraard Robert Lewandowski terug te vinden. Naast de spits van Barcelona zijn ook Arkadiusz Milik (Juventus) en Krzysztof Piatek (Salernitana) geselecteerd. Het was voor Michniewicz een zware taak om de knoop door te hakken, zo vertelt hij op de persconferentie. "Het is de moeilijkste keuze in mijn trainerscarrière om 26 spelers te kiezen. 21 zullen er teleurgesteld zijn en ik zal hun pijn niet verzachten”, aldus de bondscoach.

De definitieve selectie:

Keepers: Szczesny (Juventus), Skorupski (Bologna), Dragowski (Spezia)

Verdedigers: Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Cash (Aston Villa), Glik (Benevento), Gumny (FC Augsburg), Jedrzejczyk (Legia Warsaw), Kiwior (Spezia), Wietska (Clermont), Zalewski (AS Roma)

Middenvelders: Krychowiak (Al-Shabab), Grosicki (Pogon Szczecin), Zielinski (Napoli), Frankowski (RC Lens), Szymanski (Feyenoord), Szymanski (AEK Athens), Zurkowski (Fiorentina), Bielik (Birmingham City), Kaminski (Wolfsburg), Skóras (Lech Poznan).

Aanvallers: Lewandowski (FC Barcelona), Milik (Juventus), Piatek (Salernitana), Swiderski (Charlotte FC)