WK-selectie Engeland bekend: 27 goals in 2021/22 niet genoeg voor Southgate

Donderdag, 10 november 2022 om 15:24 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:41

De selectie van Engeland voor het WK 2022 in Qatar is bekend. Enkele grote namen, waaronder Tammy Abraham en Jadon Sancho, hebben de schifting niet overleefd. De spits van AS Roma scoorde afgelopen seizoen nog 27 keer in alle competities, maar zijn huidige vorm is blijkbaar niet toereikend voor bondscoach Gareth Southgate. De oefenmeester heeft er wel voor gekozen om onder meer James Maddison en Callum Wilson mee te nemen.

In de 26-koppige selectie van Southgate zit met Jude Bellingham van Borussia Dortmund slechts één speler die niet in de Premier League actief is. Verder valt de selectie van Maddison op, daar hij tot dusver slechts 34 minuten maakte in het shirt van the Three Lions. De middenvelder steekt in het huidige seizoen in grootse vorm en maakte bij Leicester City indruk op zowel de bondscoach als op de Engelse fans.

Manchester City-duo Kyle Walker en Kalvin Phillips maakt deel uit van de selectie. Beide spelers zijn nog geblesseerd, maar zij lijken voldoende hersteld om van toegevoegde waarde te zijn op het WK. Verder is het ontbreken van AC Milan-verdediger Fikayo Tomori en Southampton-middenvelder James Ward-Prowse enigszins opvallend te noemen. Voorin gaf Southgate dus de voorkeur aan Wilson ten koste van Abraham.

Keepers: Pickford (Everton), Pope (Newcastle United), Ramsdale (Arsenal)

Verdedigers: Alexander-Arnold (Liverpool) , Coady, Dier (Tottenham Hotspur), Maguire (Manchester United), Shaw (Manchester United), Stones (Manchester City), Trippier (Newcastle United), Walker (Manchester City), White (Arsenal)

Middenvelders: Bellingham (Borussia Dortmund), Mount (Chelsea), Gallagher (Chelsea), Henderson (Liverpool), Phillips (Manchester City), Rice (West Ham United)

Aanvallers: Foden (Manchester City), Grealish (Manchester City), Kane (Tottenham Hotspur), Maddison (Leicester City), Rashford (Manchester United), Saka (Arsenal), Sterling (Chelsea), Wilson (Newcastle United).