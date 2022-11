Italiaanse media onthullen wangedrag Karsdorp waardoor Mourinho woest is

Donderdag, 10 november 2022 om 15:12 • Mart van Mourik • Laatste update: 15:37

Rick Karsdorp heeft het om meerdere redenen verpest bij trainer José Mourinho, zo melden diverse Italiaanse media. Woensdagavond had de oefenmeester na afloop van het Serie A-duel met Sassuolo (1-1) een woede-uitbarsting op de persconferentie, die, volgens Corriere dello Sport, volledig gericht was aan de Nederlandse linksback.

Karsdorp kwam tegen Sassuolo pas in de 65ste minuut als invaller in de ploeg voor Zeki Celik en ging vervolgens in de fout bij de tegentreffer vijf minuten voor tijd. Op de persconferentie liet de Mourinho zijn woede duidelijk blijken. “De inzet van het team werd verraden vanwege de houding van een onprofessionele speler. Hij verraadde alle anderen. Een fout hoort bij het spel, maar ik had zestien spelers op het veld en ik vond er één niet leuk.” Hoewel Mourinho geen naam wilde noemen, werd duidelijk dat de speler in kwestie hard is aangepakt. “Ik zei de speler dat hij in januari maar een ander team moest gaan zoeken.”

Daags na de uitbarsting van de Portugees wordt in de Italiaanse media duidelijk dat Karsdorp al minstens een jaar niet populair is bij Mourinho. “De eindzege in de Conference League verbloemde de stugge verstandhouding tussen het duo”, schrijft Calciomercato. Volgens de nieuwssite bereikte de relatie in de nacht na de verloren derby tegen Lazio (0-1) het kookpunt. Terwijl al zijn teamgenoten flink teleurgesteld de nederlaag aan het verwerken waren, koos Karsdorp, niet voor het eerst, ervoor om op stap te gaan in de nachtclub Piazza Navona.

Mede door zijn nachtelijke uitstap na de verloren derby besloot Mourinho om de voormalig Feyenoorder als wissel te laten beginnen. Karsdorp stelde vervolgens niet alleen teleur met zijn invalbeurt tegen Sassuolo, want ook zijn houding op het veld zou tot veel frustratie bij ploeggenoten en zijn trainer hebben geleid. Eerst zou hij te weinig tempo hebben gemaakt toen hij opgeroepen werd om Celik af te lossen; daarna weigerde de linksachter om te juichen toen Tammy Abraham de score opende in de tachtigste speelminuut. De selectie van Roma zou boos gereageerd hebben Karsdorp, die zich overigens weigerde te excuseren.