Piqué vertelt zijn versie van de tirade richting Gil Manzano: ‘Ik was het niet’

Donderdag, 10 november 2022 om 16:10 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 16:16

Gerard Piqué heeft ontkend dat hij scheidsrechter Jesús Gil Manzano heeft beledigd. De inmiddels oud-verdediger van Barcelona, die tegen Osasuna (1-2 overwinning) voor het laatst in de wedstrijdselectie van de Catalanen zat, kreeg rood van de arbiter terwijl hij bankzitter was. Uit het wedstrijdrapport bleek dat een ordinaire scheldpartij de oorzaak was van de rode prent, maar Piqué ontkent dat hij iets beledigend heeft gezegd.

Barcelona kwam al na zes minuten in de problemen op bezoek bij Osasuna, toen David García raak kopte uit een hoekschop van Rubén García. In aanloop naar de treffer beklaagde men bij Barcelona zich over een vermeende duw richting Marcos Alonso. Na een half uur spelen kreeg Robert Lewandowski zijn tweede gele kaart. "Heb je gezien wat voor een klap je ons hebt toegebracht?", zou Piqué de arbitrage halverwege hebben toegeschreeuwd. "Jij bent de scheidsrechter die ons tot nu toe het meest heeft genaaid." Daarnaast zou de oud-verdediger 'Het is een schande, ik schijt op je fucking moeder!' hebben geroepen naar Gil Manzano.

In gesprek met de Spaanse krant AS zegt Piqué de arbiter nooit te hebben beledigd. "Ik liep de tunnel in en vertelde hem dat hij ons altijd schaadt. Ik heb niets gezegd en ben weggestuurd. Je mag niets zeggen of je word weggestuurd. Dus, al weggestuurd, liep ik richting de kleedkamers. Iemand in de kleedkamer gebruikte die zin ('ik schijt op je fucking moeder', red.) en die woorden zijn me in mijn mond gelegd. Ik was het niet. Hij heeft me weggestuurd omdat ik zei: 'Je bent altijd hetzelfde'", aldus Piqué, die vindt dat scheidsrechter meer medeleven moeten tonen aan spelers. "Scheidsrechters missen empathie en kunnen niet praten."

Door de rode kaart gaat Piqué de geschiedenisboeken in als Barça-speler met de meeste rode kaarten: elf stuks. Hij deelt het record met Hristo Stoichkov. De Bulgaar droeg twee periodes het shirt van Barcelona (1990-1995 en 1996-1998). Josep Guardiola kreeg als speler van Barcelona negen keer rood te zien. De kans is klein dat Piqué wordt geschorst door de Spaanse voetbalbond, daar hij zijn laatste wedstrijd heeft gespeeld. De Catalaanse grootmacht komt niet meer in actie voor het WK.