Internazionale kan torenhoog winters bod tegemoet zien voor Denzel Dumfries

Donderdag, 10 november 2022 om 14:45 • Paul Jeursen • Laatste update: 14:47

Transferexpert Fabrizio Romano denkt dat Chelsea na het WK bij Internazionale aanklopt om Denzel Dumfries over te nemen. De Oranje-international stond afgelopen zomer al op het verlanglijstje van de Londenaren en de interesse is er niet minder op geworden. Dumfries doet het goed in Italië en zodoende stelt Romano wel dat een winterse transfer een lastig verhaal wordt.

Afgelopen zomer kwamen er al berichten naar buiten dat de Engelsen geïnteresseerd zouden zijn in de ex-PSV’er. Dumfries zou in de race zijn voor de rechtsbackpositie als César Azpilicueta zou vertrekken. De Spanjaard bleef echter. Chelsea zou nu op zoek zijn naar een concurrent voor de op dit moment geblesseerde Reece James.

Sinds zijn vertrek bij PSV in de zomer van 2021 is Dumfries bij Inter uitgegroeid tot een belangrijke speler. Tot op heden speelde de Rotterdammer negentien wedstrijden voor i Nerazzurri waarin hij twee keer trefzeker was en drie assists verzorgde. Volgens Romano moet hij om en nabij de dertig miljoen euro kosten. In zijn Daily Briefing gaf de Italiaan toe dat Dumfries afgelopen de zomer ook al op het verlanglijstje van the Blues stond. Toen besloot de verdediger bij Inter te blijven. “Een winterse transfer wordt hoe dan ook geen gemakkelijke deal”, verwacht Romano.

Met de nieuwe eigenaar Todd Boehly aan het roer gaf Chelsea afgelopen zomer enorm veel geld uit. Zo werd er flink diep in de buidel getast voor Raheem Sterling, Marc Cucurella en Wesley Fofana. Toch waren de resultaten pover en dat resulteerde in het ontslag van Thomas Tuchel. Onder zijn opvolger Graham Potter gaat het niet veel beter en werd er in dertien wedstrijden al drie keer verloren en drie keer gelijkgespeeld. In de Premier League bezet Chelsea op dit moment de zevende positie.