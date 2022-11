Fans van Groningen eisen opheldering na Iran-vergelijking en matige resultaten

Donderdag, 10 november 2022 om 14:16 • Guy Habets

Fans van FC Groningen vrezen voor het imago van hun club. Diverse supporters gaan donderdag in gesprek met de leiding van de Trots van het Noorden, omdat ze na een aantal incidenten zien dat Groningen 'landelijk in diskrediet' is gebracht. Daarnaast heerst er bij de achterban onvrede over de matige resultaten.

Er wordt vaker overlegd tussen fans en clubleiding van Groningen, maar volgens Voetbal International staat het gesprek van donderdag volledig in het teken van de crisis die op dit moment heerst in het hoge noorden. Zo vallen de sportieve resultaten tegen en kreeg de club ook te maken met een verhaal van RTV Noord over de hond van Paulos Abraham, die bewoners van een flat zou terroriseren.

Naar aanleiding van de berichtgeving over dat incident besloten spelers en staf van Groningen om het lokale medium niet meer te woord te staan en dat kwam ze op veel kritiek te staan. Uitspraken van trainer Frank Wormuth, die de boycot vergeleek met de protesten van vrouwen in Iran, maakten de situatie er niet beter op. Supporters hebben inmiddels geconstateerd dat het landelijke imago van Groningen een flinke deuk heeft opgelopen en willen daar het gesprek over aangaan.

Ook de matige prestaties van de ploeg zullen ter sprake komen. Er werden afgelopen zomer financiële middelen beschikbaar gesteld om in te kopen en de weg richting de subtop in te zetten, maar na dertien wedstrijden is Groningen terug te vinden op een veertiende plaats. Er werden pas twaalf punten gepakt en de voorsprong op plek zestien, waar FC Emmen staat, bedraagt maar twee punten. Zondag speelt de formatie van Wormuth een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard.