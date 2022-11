Marokkaanse WK-selectie voor Qatar telt vier spelers met Eredivisie-verleden

Donderdag, 10 november 2022 om 13:52 • Paul Jeursen • Laatste update: 15:04

De Marokkaanse bondscoach Hoalid Regragui neemt vier bekende namen die hun sporen in de Eredivisie hebben verdiend mee naar het WK in Qatar. Zowel Hakim Ziyech (Chelsea), Noussair Mazraoui (Bayern München), Sofyan Amrabat (Fiorentina) als Zakaria Aboukhlal (Toulouse) kunnen zich opmaken voor het eindtoernooi. PSV'er Anwar El Ghazi is niet van de partij.

Onder Regragui, die eind augustus het stokje overnam van Vahid Halilhodzic, zijn Ziyech, Mazraoui en Amrabat vaste namen. Vanwege conflicten met de Bosniër misten de eerste twee veel interlands. Ziyech werd eind september wel weer geselecteerd en speelde mee in de oefeninterlands tegen Chili (2-0 winst) en Paraguay (0-0). Daarvoor kwam hij in juni 2021 voor het laatst in actie voor de Leeuwen van de Atlas.

??????? ???????? ????? ?????? ?????? ???????? ??? ?????? ???? ??? 2022 ???? ??Your squad list is ready for FIFA World Cup Qatar 2022 !#DimaMaghrib ???? #AtlasLions #TeamMorocco pic.twitter.com/IQOUBmlAP2 — Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 10, 2022

Voor Amrabat en Ziyech wordt het WK in Qatar het tweede mondiale toernooi waar zij aanwezig zullen zijn. Mazraoui en Aboukhlal kunnen hun debuut op een WK maken. PSV’er El Ghazi is niet van de partij. De aanvaller speelde twee interlands voor Oranje, maar liet onlangs weten uit te willen komen voor de Marokkaanse nationale ploeg. Het benodigde papierwerk liet echter te lang op zich wachten om de overstap te kunnen maken. Ook Ismael Saibari, die onlangs mocht debuteren voor Marokko, is er niet bij. Grote namen die wel in de selectie zitten, zijn die van Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Munir El Haddadi (Getafe) en Youssef En-Nesyri (Sevilla).

Marokko neemt het in Qatar in Groep F op tegen Kroatië, België en Canada. Op 23 november speelt de ploeg van Regragui de eerste wedstrijd tegen de Kroaten. Vier jaar geleden, op het WK in Rusland, bereikten de Kroaten nog de finale. Frankrijk was toen met 4-2 te sterk. Marokko is voor de vijfde keer aanwezig op een WK. Op de toernooien van 1970 en 1986 (Mexico), 1998 (Frankrijk) en 2018 (Rusland) was het land ook van de partij. Marokko is, na Kameroen, het Afrikaanse land dat zich het vaakst kwalificeerde voor een WK.

Volledige selectie Marokko:

Doelmannen: Yassine Bounou, Munir El Kajoui, Ahmed Reda Tagnaouti

Verdedigers: Achraf Dari, Nayef Ageurd, Jawad El Yamiq, Romain Saïss, Badr Benoun, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Yahya Attiat Allah

Middenvelders: Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Yahya Jabrane, Ilias Chair, Selim Amallah, Amine Harit, Abdelhamid Sabiri, Bilal El Khannouss

Aanvallers: Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Zakaria Aboukhlal, Sofiane Boufal, Walid Cheddira, Abdessamad Ezzalzouli, Abderrazak Hamdallah.